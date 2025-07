Belák János: Optimisták lehetünk a magyar öttusa jövőjét nézve

– Hétből hat versenyszámban állt dobogón magyar versenyző az Eb-n. Mindkét csapatunk aranyérmes lett, egyéniben Koleszár Mihály másodikként, Bauer Blanka harmadikként ért célba. Koleszár Guzi Blankával megnyerte a vegyes váltót, és női váltóban is szereztünk egy bronzérmet Eszes Noémi és Mészáros Emma révén. Számított hasonlóra?

– Ilyen éremesőre nem. A felkészülés és a korábbi eredmények alapján reálisnak tartottam, hogy az egyéni számokban mindkét nemben lesz legalább három-három döntősünk, és a versenyzőink harcolnak majd a dobogóért, de hogy a férfiaknál és a nőknél is négyen-négyen jutottak be a fináléba, mindkét számban pódiumra álltunk, és a csapatversenyeket is megnyertük: mindez csodálatos teljesítmény, jól mutatja a magyar öttusasport erejét – értékelt Belák János, a válogatott sportszakmai vezetője. – A dobogós versenyzőink mellett kiemelném a fiataljainkat, nagyon hamar felértek a felnőttmezőnyhöz, és a már régebb óta válogatott kerettagokat is meg kell dicsérnem, mert rendkívül gyorsan átálltak az akadálypályára. Mindannyian megérkeztek arra a szintre, amelyet a tervezett időszakban elérhettek, és további fejlődési potenciál van bennük. Bizakodó vagyok az egy hónap múlva következő kaunasi világbajnokság előtt, bár az jóval nehezebb viadal lesz, hiszen az egyiptomiak és a távol-keleti országok versenyzői közül többen esélyesek a győzelemre. De szeretjük a kihívásokat! Motiváltan, bizakodva és boldogan haladunk a vébé felé.

– Úgy tűnik, Koleszár Mihálynak fordulópont a 2025-ös év, minden eddiginél kiegyensúlyozottabban versenyez, már a harmadik ezüstérmét szerezte meg nagy nemzetközi versenyen. Minek köszönhető?

– Koleszár Mihály dobogós helyezései először is a nagyon stabil vívásának köszönhetők, az egyenes kieséses vívásban rendre bejut a döntőbe, remek kiindulópontot adva a verseny későbbi részére. Rengeteg energiát fordított rá, hogy megfelelően felkészüljön az akadálypályára, különbözőképpen fejlesztette magát, hogy az egyik legjobb legyen, a képességei is érdemessé teszik erre – ezek együttállása kiválóan megalapozza a sikereit. A stabil fizikai állóképesség is nélkülözhetetlen, hiszen igen megterhelő három-négy napig folyamatosan versenyezni, de a regenerációs folyamatot képes szépen összehangolni a felkészülésével és a versenyzésével.

– Bauer Blanka gyakran több helyezést javít a kombinált számban a rajtpozíciójához képest, ezúttal viszont eleve az élmezőnyben, a harmadik helyen indult. Ezt is elbírta, megőrizte pozícióját.

– Blanka óriásit lépett előre a vívásban mind technikai, mind taktikai értelemben. Jól működik együtt Takács Antal vívóedzővel, a Tibolya Péter által menedzselt stáb kiváló szakértőkből áll, amely hatékonyan segíti. Ha pedig visszatekintek az első versenyére az új öttusában, a kairói világkupára, talán nála mutatható ki a legnagyobb fejlődés az OCR-en a válogatottban. Fiatal, még mindig juniorkorú versenyző, aki a „felversenyeztetésekkel” jóval hamarabb, két éve belépett a felnőttek közé, de az azóta gyűjtött tapasztalatokat már nagyszerűen használja: mostanra megérett arra, hogy stabilan hozza a Madridban is látott teljesítményt, hogy a felnőtt élmezőny tagja legyen.

– Hogyan vélekedik az első Európa-bajnokságukon induló versenyzőink teljesítményéről?

– Nagyon elégedett vagyok velük: Tamás Botond, Tárkányi Zsombor és Mészáros Emma is nagy reménysége a magyar öttusának, óriási tapasztalatszerzési lehetőség volt nekik az Európa-bajnokság. Végigversenyezték a junior-válogatóversenyeket, a junior Európa-, valamint -világbajnokságon is részt vettek, tehát nagyon hosszú és sűrű időszakon vannak túl, de egyúttal kiváló lehetőség, hogy a jövőben megerősítsék a helyüket a felnőttek között, és folyamatosan egyre magasabb színvonalon teljesítsenek. Meg kell említenem Gáll Andrást, aki tavaly nem is versenyezhetett a sérülése miatt, idén pedig berobbant a felnőttmezőnybe. Igen erős a fizikai számokban, vívásban még van hová fejlődnie, de már e tekintetben is javul, miként az akadálypályán is közeledik az éllovasokhoz, ennek köszönhető a döntőben elért remek, negyedik helyezése. Optimisták lehetünk a magyar öttusa jövőjét nézve, akár a következő generációra, akár a régebb óta válogatott tagokra tekintünk, akik olimpikonok, világbajnoki dobogósok, és tapasztalatban a többiek előtt járnak – például Szép Balázs vagy Guzi Blanka, ha csak az Eb-résztvevőkre gondolok. Mindkét nemnél színvonalas versenyzésre és erős eredményekre képes versenyzői vannak a sportágunknak.