Balogh Gábor: Óriási munkát végeztek a sportolóink és a szakemberek

– Két egyéni dobogósunk volt a madridi Európa-bajnokságon, mindkét csapatversenyt megnyertük. Koleszár Mihály és Guzi Blanka vegyes váltóban diadalmaskodott, Eszes Noémi és Mészáros Emma női váltóban szerzett bronzérmet. Közben Bőhm Csaba, Erdős Rita és Gulyás Michelle kihagyta a versenyt. Hogyan értékeli az Eb-t?

– Szeretettel, bizalommal és törődéssel igyekszünk viseltetni a versenyzőink iránt, úgy látom, ez az elmúlt másfél évben bevált – válaszolta Balogh Gábor, a Magyar Öttusaszövetség elnöke. – Óriási munkát végeztek a sportolóink és a szakemberek, le a kalappal előttük: a miénk volt az egyetlen nemzet, amely négy-négy versenyzővel képviselte magát a döntőben. Belák János, a válogatott szakvezetője remekül végzi a dolgát, folyamatosan a klubok, versenyzők, edzők rendelkezésére áll, ott segít, ahol tud, hálás vagyok a munkájáért.

– Tamás Botond, Tárkányi Zsombor és Mészáros Emma első felnőtt Európa-bajnokságát teljesítette. Milyen helyzetben van a magyar öttusa hát­országa?

– Miközben a fiatalok jóban vannak egymással, húzzák is egymást, egészséges versengés alakult ki köztük. Elindultak egy olyan úton, amelyen példaként állhat előttük többek mellett Gulyás Michelle párizsi olimpiai aranyérme, Bőhm Csaba csengcsoui világbajnoki arany-, Szép Balázs és Guzi Blanka ezüst- vagy Erdős Rita bronz­érme. Kiemelkedően teljesítettek a fiatalok, mindannyiuknak jó tanulópénz volt az első felnőtt Európa-bajnokság. A kétszeres junior Európa-bajnok, junior-világbajnoki bronzérmes Tamás Botond szupertehetség, nagyon érett versenyző. Mészáros Emma is volt U17-es Európa-bajnok, junior Eb-bronzérmes, szintén jó úton halad – szüksége van a támogatásra, és ha még inkább elhiszi, hogy képes az egyre nagyobb és nagyobb akadályok megugrására, sikeres sportkarrier állhat előtte. De kiemelném Eszes Noémit és a negyedikként befutó Gáll Andrást is, egyiküket sem nyomta agyon a felnőtt Eb tétje, remekül megoldották a feladataikat. Büszke vagyok a hátországra!

– Sokan igen gyors fejlődést mutatnak az akadálypályán, nemcsak a mieink, hanem más országok versenyzői közül is. A buzogány elnevezésű akadályon az áprilisi, budapesti világkupa selejtezőjében a női mezőny fele kiesett, míg az Eb-n már csak elvétve volt egy-két kieső mindkét nemnél. A nemzetközi szövetség idővel nehezíthet az OCR feltételein?

– Az elődöntőben és a döntőben már valamivel könnyebb pálya volt, de igen, valószínűleg nehezedik az OCR a jövőben. Hosszabb pályát szeretne a nemzetközi szövetség, hetvenről száz méterre növelni a hosszát. Éppen a napokban mutatta be a nemzetközi OCR-szövetség a százméteres pálya paramétereit, jelentős nehezítések vannak benne, idővel ez vár az öttusára is. A mostani átmeneti év, meg kell nézni, hogyan alakul az új számmal megrendezett sportág, jövőre még nagyobb versengések lesznek, amikorra már mindenki kellő tapasztalatot szerzett. Gáll András szuperül teljesített rajta, Koleszár Mihály egyenesen világcsúcsközeli időket futott, Guzi Blanka és Bauer Blanka is remek pályákat ment, Szép Balázs is nagyon sokat lépett előre úgy, hogy alig két hónappal ezelőtt még megszenvedett az OCR-rel, nem volt könnyű helyzetben. De minden versenyzőnk beletette és beleteszi a melót. Nehezebb lesz az akadályverseny, de akkor is ott leszünk az élmezőnyben – nem látom azt a szabályváltozást, ami ezt megakadályozná. Ismét kiemelném a felkészítő edzők és Belák János munkáját, abszolút követik a nemzetközi trendeket. Nem fogunk lemaradni.

– Mekkora esélyt lát az Eb-ről lemaradók világbajnoki részvételére?

– Mindhármukban ott a potenciál, hogy szerepelhessenek, de a világbajnoki indulók névsoráról nagyjából két hét múlva lehet inkább érdemben beszélgetni. Gulyás Michelle esetében augusztus közepe környékén láthatunk tisztán, el tud-e indulni, megfelelően fel tud-e készülni, kíváncsian várom, hogyan alakul a felépülése, és hogyan dönt majd ő és a csapata. Bőhm Csaba több mint egy hónapja újra edz, a fizikai számokban új erőre kapott, Erdős Rita is egyre jobb teljesítményt nyújt a tréningeken, abszolút hiszek a visszatérésükben.

– Mi a progam a világbajnokságig?

– A világbajnokság előtt Sukorón edzőtáborozunk, illetve egy héttel előtte Budapesten is lesz hasonló, egyfajta összetartás jelleggel. December elején pedig az LA10-csapatunkkal Los Angelesbe is elmegyünk edzeni, ezt a következő években is tervezzük.

– Mit vár az augusztus huszonhatodikán rajtoló vébétől? Újonnan leginkább Egyiptom jöhet képbe, mint legnagyobb rivális.

– Ez nagyjából igaz, de ott van még Dél-Korea és Japán is, kiváló öttusázóik vannak. Kemény verseny lesz, mindenki a világbajnokságra készül, de a Madridban látottak alapján jók az esélyeink az eredményes szereplésre. Most is azt mondom, mint más nemzetközi versenyek alkalmával: a magyarok esélyesként utaznak ki Litvániába.