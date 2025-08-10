Sportrádió

Eszes Noémi: Egyedülálló, ami a magyar öttusában történik

2025.08.10. 19:03
öttusa
A magyar öttusasport különleges időszakát éli – állítja a friss Európa-bajnok Eszes Noémi, aki a Nemzeti Sportrádióban beszélt a hazai mezőny erősségéről, az OCR szakág új kihívásairól és olimpiai céljairól.

A friss Európa-bajnok Eszes Noémi szerint a magyar öttusasport jelenleg különleges időszakát éli. A Nemzeti Sportrádióban a 23 éves versenyző elmondta: hatalmas élmény volt számára, hogy először nyert Európa-bajnoki aranyérmet a csapattal. Hangsúlyozta, a hazai mezőny erőssége és a folyamatos versenyhelyzet óriási motivációt ad számára.

A beszélgetésben szó esett az OCR (akadályfutás) szakág bevezetéséről is, amely új kihívásokat és izgalmas edzéslehetőségeket kínál az öttusázóknak. Eszes Noémi úgy véli, ez a változás hosszú távon is jót tehet a sportágnak.

Az adásban a sportoló olimpiai ambícióit is megosztotta. Mint mondta, célja, hogy a következő években stabilan a világ élmezőnyében szerepeljen, és kijusson az ötkarikás játékokra.

 

