„Azért vagyunk itt, hogy aki szembejön velünk, azt legyőzzük” – nyolc közé jutottak női vízilabdázóink az olimpián

– Mi volt a mérkőzés tanulsága?

– Tovább kell vinni a lőtt gólokat, a kapott gólokat pedig itt kell hagyni – kezdte értékelését Mihók Attila, a válogatott társkapitánya. – Elsősorban ez, és nyilván a játék onnantól kezdve működik, ha jó a védekezés.

– Önbizalmat szereztek a lányok azzal, hogy két meccset nyertek egymás után?

– Ezt az ausztrálok elleni összecsapás után megmondom, remélem, hogy igen. Nagyon nehéz mérkőzéseket játszottunk, ahogyan számítottunk is erre. A hollandok elleni vereség után az volt a cél, hogy sorban koncentráljunk a következő ellenfelekre, és ezeket a meccseket viszonylag stabil játékkal, vagy legalábbis olyannal, amivel elégedettek lehetünk, nyerjük meg és menjünk tovább.

– A pihenő utáni első mérkőzésen érezte azt, hogy jól jött nekünk a szünet?

– Ezt akkor tudnám megmondani, ha ugyanezt a meccset lejátszanánk pihenő nélkül vagy két nappal ezelőtt. Megnyertük a mérkőzést, tehát végül is jól jött, igen.

– Nagyon fontos találkozó következik az ausztrálok ellen, a tét, hogy ne az amerikaiakkal játsszunk a negyeddöntőben.

– Dohában megtanultuk, hogy aki szembejön, azt kell legyőznünk, hogy továbbmenjünk. Most az ausztrálok is ilyenek lesznek, egyelőre velük foglalkozunk, nem számolgatunk, mert nincs mit. Az ausztrálok nem fogják nekünk odaadni ezt a mérkőzést, de mi akkor is le akarnánk győzni őket, ha éppen már csoportelsők vagy biztos másodikok lennénk. Ez nem változtat a csapat motivációján, nem is kell feltétlenül sulykolni, azért vagyunk itt, hogy aki szembejön velünk, azt legyőzzük.