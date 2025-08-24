Három vesztes mérkőzés után újra pontot szerzett a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

5. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–KARCAGI SC 1–1 (1–1)

Budapest, Szőnyi út, 321 néző. Vezette: Iványi Gábor (Bornemissza Róbert, Nagy Viktor)

BVSC: Megyeri G. – Bliznyiuk (Ureche, 86.), Vinícius, Benkő-Bíró, Böndi – Tóth K. (Szilágyi M., 30.) – Sarkadi, Palincsár, Csernik K. (Bacsa P., 86.), Pekár L. (Dénes A., 62.) – Farkas Balázs Kesző (Kelemen P., 86.). Megbízott edző: Kincses Ádám

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. – Szűcs K. – Szakács L. (Kohut, 75.), Girsik Á., Györgye (Győri, 75.), László D. (Bodor Z., 62.) – Tarcsi (Kaye, a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Farkas Balázs Kesző (27.), ill. Pap Zs. (12.)

MESTERMÉRLEG

Kincses Ádám: – Küzdelmes mérkőzésen igazságos döntetlen született. Kisebb hiányérzetem van amiatt, hogy a befejezéseknél nem voltunk elég pontosak, így meg kellett elégednünk az egy ponttal.

Varga Attila: – Egy hónappal ezelőtt nem gondoltam volna, hogy lesz csapat az NB II-ben, amelyikhez nem mi alkalmazkodunk, hanem ő hozzánk – ez ma megtörtént. A BVSC célfutballt játszott, nálunk pedig végül megbosszulta magát, hogy kétszer is a kapufát találtuk el, illetve kétszer is az öt és felesről rúgtuk mellé a labdát.

Pap Zsolt gólja meglepte a hazaiakat (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

Mindkét csapat úgy érkezett a találkozóra, hogy egy fontos láncszemét nélkülöznie kellett. A hazaiaknál az eltiltását töltő Dragan Vukmir helyett Kincses Ádám volt az edző, míg a karcagiaknak egy húzódás miatt éppen azt a Hidi Patrikot kellett otthon hagyniuk, akit a BVSC-től hoztak nyáron. A találkozó elején nagyon úgy tűnt, hogy a fővárosi gárda veszi fel a dominánsabb csapat szerepét, és beszorítja az újoncot a kapuja elé. Ez egészen addig volt működőképes, amíg a 12. percben egy gyors kontrából Pap Zsolt meg nem szerezte a vezetést.

Farkas Balázs gyönyörű fejessel egyenlített (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Onnantól mást láthattunk mind a két csapattól. A bizonytalansággal küzdő BVSC-nek a hibáira szándékoztak rárepülni a nagykunságiak. A terv nem jött össze, mivel Farkas Balázs egy érkező beadás előtt remekül túrta ki magának a helyet az ellenfél kapuja előtt, és kiegyenlített a zuglóiaknak a 27. percben.

Nagy lendülettel kezdte a meccset a Karcag (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

Ezután nem igazán találtak fogást egymáson.

Mind a két oldalon volt egy-egy helyzet, ami akár gól is lehetett volna, de Szakács Levente kihagyta a hatalmas ziccerét az első karcagi gól után, majd Girsik Áron-Róbert is fölé bombázott szélről a második félidőben. Ezen kívül, ami látványos volt, hogy egy rövid időszakot leszámítva nem volt durva a mérkőzés, alig kellett sárga lapot felmutatnia a játékvezetőnek (összesen négyszer tett meg a meccsen). Az eredmény a kidolgozott helyzetek tükrében pedig igazságosnak tűnik. 1–1

Engedinek esélye sem volt védeni (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)





PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy a három bajnoki óta nyeretlen BVSC a remekül rajtoló újonc Karcag ellen.