Párizs 2024: vereséggel kezdte a női röplabdatornát a címvédő

Nem kezdte jól az olimpiát a női címvédő Egyesült Államok. A Karch Kiraly által irányított csapat Kína ellen kezdte a tornát, s bizony az ázsiaiak már 2:0-ra is vezettek. Ekkor azért magukra találtak az amerikaiak és kiegyenlítették a szettarányt, azonban a döntő játszmában megint a kínaiak domináltak, három meccslabdájuk is volt, igaz, végül csak a harmadikat értékesítették. A meccs legeredményesebb játékosa így is a tokiói aranyérmes Andrea Drews lett 29 ponttal, míg a túloldalon Li Jing-jing 26 pontig jutott.

Ugyancsak ötszettes csata lett a török–holland rangadóból, az Eb-bronzérmes ugyanis 2:0-ra elhúzott a törökök ellen, ám ekkor megrázta magát Melissa Vargas és 30 pontjával (a hollandok két legjobbja, Jolien Knollema és Nika Daalderop együttesen jutott el idáig) megfordította a meccset az kontinensbajnok. A döntő játszma itt is szorosan alakult,

A brazilok Rosamaria Montibeller és Ana Carolina da Silva 13–13 pontjával könnyedén elintézték a kenyaiakat, akik összesen 39 pontig jutottak, csakúgy, mint a világbajnok szerbek a házigazda franciákat. Az ember szíve az utóbbi meccs kapcsán csak azért fáj, mert déli szomszédjainkkal tavaly egy csoportban szerepeltünk az Európa-bajnokságon, ahol még játszmát is sikerült nyernünk ellenük, a franciákat meg 2021-ben vertük idegenben az Európa-bajnoki selejtezőkön. Ők most olimpián szerepelnek, a mieink meg az augusztus végi Európa-bajnoki selejtezőre készülnek.



PÁRIZS 2024

RÖPLABDA

NŐI CSOPORTKÖR

A-csoport: Kína–Egyesült Államok 3:2 (20, 19, –17, –20, 13), Szerbia–Franciaország 3:0 (17, 17, 22)

B-csoport: Brazília–Kenya 3:0 (14, 13, 12)

C-csoport: Törökország–Hollandia 3:2 (–19, –19, 22, 22, 13)