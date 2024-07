Olimpiai futballtorna: nyögvenyelős győzelemmel kezdtek a spanyolok

Mint egy fesztiválon, már a mínusz második nap is megmozgatta a szurkolókat a párizsi olimpián.

Egyébként is az egész város a játékok lázában ég, és a hangulatot csak fokozta, hogy a labdarúgótorna nyitó mérkőzését a francia fővárosban, a PSG stadionjában, a Parc des Princes-ben a friss Európa-bajnok Spanyolország játszotta Üzbegisztánnal.

Csakhogy az olimpián az U23-as válogatottak szerepelhetnek, három túlkorossal a keretben, így a spanyol együttes jószerivel a fakója a Németországban győztes gárdának – az Európa-bajnokok közül csak a Villarreal játékosa, Alex Baena és a Barcelona középpályása, Fermin Lopez csatlakozott az olimpiai csapathoz (pedig kora alapján akár Lamine Yamal vagy Nico Williams, esetleg Pedri is szerepet kaphatott volna; utóbbi sérült, a másik kettő pedig eleget játszott az Eb-n).

A futballra mindig vevő a nép, ez látszott is a látogatottságon, majdnem megtelt a Parc des Princes. Természetesen több volt a spanyol szurkoló, de hangos volt az üzbégek csoportja is, akik pár százan még kisebb utcai felvonulást is rendeztek.

Meglepetésre az első félidőben ők lehettek elégedettebbek, mert a közép-ázsiai csapat szinte végig irányított. Az első öt percben a spanyolok még véletlenül sem lépték át a felezővonalat, védőik pedig nehezen bírtak az előző idényt a Cagliariban töltő Eldor Shomurodovval, akit a meccs elején gyanúsan tüntettek el az ötös környékén a spanyolok, de elmaradt a tizenegyes. Aztán a 29. percben váratlanul megszerezte a vezetést az európai csapat egy bal oldali szabadrúgás után, a röviden megcsúsztatott labdát a hosszú kapufánál Marc Pubill lőtte a hálóba. Az üzbégek nem adták fel, és a 45. percben a második tizenegyesgyanús eset és némi videózás után büntetőt lőhettek, Shomurodov pedig nem hibázott.

A fordulás után már egy fokozattal feljebb kapcsoltak a spanyolok, de így sem voltak túlságosan veszélyesek, bár az 57. percben egy felesleges szabálytalanság után tizenegyeshez jutottak, ám Sergio Gomez gyenge lövését kirúgta a kapus. Ettől csak még jobban verték az üzbég drukkerek a dobjaikat, néha sárkányhajóversenyen érezte magát az ember… Aztán másfajta zaj töltötte meg a stadiont, Gomez egy visszagurított labdát a kapuba bombázott, ezzel javította pár perccel korábbi hibáját – a spanyolok visszavették a vezetést. Az üzbég dobosokat ez sem csitította el, több mint negyvenezer embert tapsoltattak, majd a közönség hullámzása tette teljessé az olimpia nyitó fiesztáját, amelynek végén a spanyolok nyögvenyelős sikernek örülhettek.

OLIMPIA

LABDARÚGÁS, FÉRFIAK

C-CSOPORT, 1. FORDULÓ

Üzbegisztán–Spanyolország 1–2 (Shomurodov 45+3. – 11-esből, ill. Pubill 28., S. Gómez 62.)

KÉSŐBB

17.00: Egyiptom–Dominikai Köztársaság (Tv: M4 Sport, Eurosport)