Áron után Yaakobishvili Antal is klubot válthat idén nyáron – sajtóhír

Néhány héttel Áron klubváltása után testvérére, Antalra is hasonló sors várhat, ugyanis a Gironával foglalkozó szakíró, Miguel Costa az X-oldalán előbb arról írt, hogy a spanyol másodosztályú Mirandés mellett még két másik, a La Liga 2-ben szereplő klub is kölcsönvenné a magyar U-válogatott belső védőt, s erről a napokban meg is születik a döntés. Ezt követően Costa jelentkezett a fejleményekkel is, melyek szerint Yaakobishvili Antal a Mirandéshez kerülhet, ugyanis a klubok már múlt hét közepe óta egyeztetnek egymással.

🤝🏻 Confirma @QuirosRuiz la informació avançada, el MIRANDÉS tanca la cessió d’ANTAL YAAKOBISHVILI.



🔙 Operació encarrilada des de mitjans de la setmana passada. https://t.co/qlH63fFrtV pic.twitter.com/tPZROOXOMh — Miquel Costa (@MiquelCostaB) August 4, 2025

Yaakobishvili Antal 2017-ben távozott az MTK utánpótlásából és igazolt Spanyolországba, a Sant Justnél töltött négy éve után 2021-ben került a Gironához, melynek felnőttcsapatában az előző kiírásban egy Bajnokok Ligája- és egy spanyol Király-kupa-mérkőzésen kapott lehetőséget.