Női kéziseink már Rafael Nadalt és Simone Bilest is látták Párizsban

„Elérkezett az az időszak, amiért három éven át dolgoztunk: itt vagyunk Párizsban, az olimpián! Kis csúszással jöttünk, a légiforgalom sajnos kiszámíthatatlan, így éppen, hogy lecsúsztunk a meccshelyszínen való edzésről hétfőn, de sikeresen rögtönözve találtunk edzéshelyszínt az olimpiai faluban” – elevenítette fel az érkezés pillanatait Golovin Vlagyimir blogjában. A kapitány szerint a késéstől eltekintve a berendezkedés zökkenőmentes volt, a Magyar Olimpiai Bizottság mindenben segít nekik, így folyamatosan tudják kialakítani a napi rutint az étkezésektől az edzéseken és a konditermen át a videózásra alkalmas helyiségek feltérképezéséig.

„Ami az olimpiai falut illeti, még nincs telt ház, de már így is elképesztő a forgatag, láttuk Rafael Nadalt, vagy éppen Simone Biles amerikai tornászt is, no és persze összefutottunk számos kézilabdás ismerőssel. A központi étterem a legfrekventáltabb helyszín, valóban a világ minden országából jönnek-mennek a sportolók, edzők, akkora a forgalom, hogy sorban kell állni, de persze kivárjuk” – írta a kapitány, aki szerint a kartonágyak csak elsőre tűnnek ijesztőnek, kényelmesek az alvóhelyek.

„Igaz, egy nagy verseny idején alvásra kevés idő jut, de nem alszom drasztikusan kevesebbet, mint egy átlagos hétköznapon, itt az első éjjel sikerült hat órát pihennem, pedig az éjszaka elején, mikor minden elcsendesedett, még dolgoztam az elemzésekkel. A pozitív élmények a fáradtságot is elnyomják, ezért is lenne fontos, hogy jó meccseket játsszunk és eredményesek legyünk” – hangsúlyozta Golovin Vlagyimir, aki kitért arra is, hogy elsősorban a franciák ellen készül a csapat, de az edzéseken a válogatott játékának tökéletesítése mellett egy ideje már előkerülnek a többi meccsen használandó fontos elemek is.

„A németek elleni gyakorlás több szempontból is hasznos volt, hiszen például a lerohanást a franciákkal összehasonlítva nagyon hasonlóan játsszák, utóbbi csapatnak a támadójátéka viszont kicsit változott az utóbbi időben, erre is készülnünk kell. Az első párizsi edzésünk jól sikerült, láttam a lányokon a koncentráltságot, mindenki tudja, miért jöttünk, és nagy siker az olimpiai kijutás, de nyilván azért dolgozunk, hogy itt is eredményesek tudjunk lenni. Tizenkét évvel ezelőtt egyszer egy interjúban megkérdezték, mit szeretnék elérni edzőként? Azt válaszoltam, hogy olimpiát szeretnék nyerni! Azóta sok minden történt, most mindenesetre itt vagyunk Párizsban. Az itt versenyző csapatok közül természetesen csak egy nyeri meg az olimpiát, de mindent meg fogunk tenni, hogy elérjük a céljainkat, beteljesítsük a vágyainkat, élvezzük a játékot és minél nagyobb sikert szerezzünk Magyarországnak és magunknak” – zárta szavait Golovin Vlagyimir.