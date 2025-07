Győri-Lukács Viktória elárulta, már a négyes döntő alatt várandós volt

„Hogy őszinte legyek, a final fouron már hárman voltunk, amikor megkaptam az aranyérmet, szóval már a négyes döntő előtt megtudtuk, hogy babákat várunk” – árulta el Győri-Lukács Viktória. – Nagyon nagy volt az öröm, szerintem ezt tényleg át kell élni, nem lehet leírni szavakkal ezt az érzést. Nagyon várjuk őket és bízunk benne, hogy ők is és én is végig egészségesek maradunk és egészséges családunk lesz” – tette hozzá a jobbszélső, aki továbbra is társaival készül, de természetesen nem végez el minden gyakorlatot.

„Most tizenhét hetes vagyok, ez azt jelenti, hogy lassan el kell kezdenem pihenni. Az ikerterhesség más, mint egy normális terhesség, de amíg a doktorok és a gyógytornászok azt mondják, lehet edzeni, addig én itt leszek a lányokkal, csinálom az erőnléti edzést, ami jól esik, a labdás bemelegítéseket, de már semmi kontakt nincs, semmi kézilabdás mozgás, hiszen sajnos az ikerterhesség alapvetően is veszélyeztetett terhességnek számít, de nagyon jól érzem magam és egyelőre azt mondhatom, hogy ez álomterhesség és remélem, hogy így is marad” – fejtette ki Győri-Lukács Viktória, aki adott esetben akár még a 2025–2026-os idény végén visszatérhetne, de nem akar kapkodni.