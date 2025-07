Golovin Vlagyimir az U19-es Eb-ről: Aki kötelező éremszerzésről beszél, az nincs igazán képben

„Az én egyéni felkészülésem a napokban az U19-es válogatottra összpontosul. Magam is voltam ennek a korosztálynak a kapitánya, ők azok, akik a közeljövőben felnőtté válnak, ezért is érdemes rájuk nagyon figyelni. A montenegrói Európa-bajnokságra készül a keret, sok tehetséggel, de sajnos sok sérülttel is. Nem egy, a tavalyi, kínai vb-bronz megszerzésében meghatározó játékos dőlt ki, például Keceli-Mészáros Renáta, nagyon nehéz lesz őket pótolni. Könnyen mondhatom, hogy nekem nem az eredmény az elsődleges, de egyrészt győztes típusokat akarunk nevelni, akik a felnőttkorba érve azokból a győzelmekből meríthetnek önbizalmat, amelyeket az utolsó utánpótlásversenyeiken szereztek meg, másrészt senki sem csak azért megy el egy komoly tornára, hogy játsszon, tanuljon és fejlődjön.

Nem nagyon mennék bele esélylatolgatásba, mert annyira nem ismerem az ellenfeleket – Bohus Bea szövetségi edző szerint masszívak. A mieink a lengyelekkel, a csehekkel és az északmacedónokkal kerültek egy csoportba, elvárható, hogy innen továbbjussanak, és akkor a második csoportkörben valószínűleg a dánokkal és a házigazda montenegróiakkal találkoznak. Ennél tovább most nem mennék, de annyit azért elárulok, hogy Juhász István, a szövetség szakmai igazgatója a tervek szerint július 14-én indul Montenegróba, én pedig csatlakoznék hozzá, mert a végjáték érdekelne. De aki kötelező éremszerzésről beszél, az nincs igazán képben” – írta Golovin Vlagyimir a szerdán rajtoló kontinenstornáról.

A szövetségi kapitány blogbejegyzése itt olvasható.