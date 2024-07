Nadal fáradt, de boldog, mert értékes teszten van túl

– Számított arra, hogy több mint két­órás csata vár önre?

– Minden eshetőségre felkészülök, a vereségre, a győzelemre és a kemény meccsre is. Nem gondolkodom túl sokat azon, mi történik majd a pályán, egyszerűen csak próbálom a legjobbamat adni. Nagyon jól kezdtem a mérkőzést, kiváló első szettet játszottam, aztán a ritmusom, a koncentrációm megváltozott, hagytam, hogy az ellenfelem kényelmesebben érezze magát. Védekezőbb lett a játékom, kiszámíthatóbb, így bonyolult lett a meccs a szempontomból.

– Hogy érzi most magát?

– Fáradt vagyok, hosszú meccs volt, ugyanakkor boldog is, mert értékes teszten jutottam túl. Örülök, hogy magas szintű teniszt tudtam bemutatni huzamosabb időn át, ez reménykeltő. Azt nem tudom megerősíteni, most játszom-e utoljára Párizsban, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – igyekszem élvezni, amennyire tudom.

– Különleges lesz a Novak Djokovics elleni mérkőzése?

– Természetesen, ellene játszani mindig az, nem kétséges. Általában erre elődöntőkben, döntőkben adódik lehetőség, most a második körben találkozunk, különleges szituáció, de az olimpia egyébként is különleges. Jósolni nem szeretnék, a hitem mindig megvan!