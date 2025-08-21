Kl-selejtező playoffkör: ETO FC–Rapid Wien

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
ETO FC–RAPID WIEN (osztrák) 2–1 (0–0) – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics, Ouro (Tóth R., 80.) , Bumba – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.) – Kara (Mbuyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Ströger
Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)