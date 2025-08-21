Nemzeti Sportrádió

Kl-selejtező playoffkör: ETO FC–Rapid Wien

2025.08.21. 18:46
Gavrics (10) góljával előnyben a győriek (Fotó: Török Attila)
Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Győr Kl-playoffkör Konferencialiga ETO FC Győr Rapid Wien
A labdarúgó Konferencialiga selejtezőjének negyedik, playoffkörében az ETO FC Győr hazai pályán fogadja az osztrák Rapid Wient. Kövessék velünk a találkozót folyamatosan frissülő, online, szöveges tudósításunk segítségével!

 

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 4. FORDULÓ (PLAYOFF), 1. MÉRKŐZÉS
ETO FC–RAPID WIEN (osztrák) 2–1 (0–0) – élőben az NSO-n!
Győr, ETO Stadion, 19 óra (Tv: M4 Sport). Vezeti: Igor Sztojcsevszki (Vjolca Izeiri, Filip Ickovszki) – északmacedónok
ETO: Petrás – Vladoiu, Krpics, Csinger, Stefulj – Vitális, Anton – Gavrics, Ouro (Tóth R., 80.) , Bumba – Benbuali. Vezetőedző: Borbély Balázs
RAPID: Hedl – Bolla, Cvetkovics, Raux-Yao, Horn – Schaub (Wurmbrand, a szünetben), Grgic (Seidl, 71.), Amane, Dahl (A. Radulovics, 83.)  – Kara (Mbuyi, a szünetben), Antiste. Vezetőedző: Peter Ströger
Gólszerző: Gavrics (46., 82.), ill. Wurmbrand (61.)

A találkozó online, szöveges tudósítása itt olvasható!

Borbély Balázs: Úgy kell játszani, hogy a bécsi meccsre is maradjon esély

KEZDÉS: 19.00. „Az az elszántság, ami az MTK ellen a csapatot jellemezte, eredményre vezethet a Rapiddal szemben is.”

Bolla Bendegúz: Nem a túlélésért utazunk Magyarországra

Az ETO ellen készülő válogatott jobbhátvéd a remek idénykezdetéről is szót ejtett.

 

 

Kl-selejtező Konferencialiga-selejtező Győr Kl-playoffkör Konferencialiga ETO FC Győr Rapid Wien
