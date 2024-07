Micsoda trió! Rafael Nadallal és Carlos Alcarazzal is összefutott Mikler Roland – kép

A mindennapi sportesemények mellett a nem mindennapi találkozások helyszíne is most Párizs, így az olimpiai falu és annak környéke is. A magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa, Mikler Roland a teniszvilág két óriásával, a 22-szeres majorgyőztes Rafael Nadallal és napjaink első számú játékosával, Carlos Alcarazzal készíthetett közös fotót Instagram-bejegyzése szerint.

A kérdés már csak az, hogy ki kérte a fotót kitől? Mert ahogy tréfásan Mikler a bejegyzésében megjegyezte: „Azt reméltem, hogy legalább itt békén hagynak a rajongók... Köszi a képet, Srácok!” A bejegyzés megtekintése az Instagramon Roland Mikler (@miklerroland) által megosztott bejegyzés