Sinner és Alcaraz jelenleg messze mindenki fölött áll

Van valami sorsszerű Jannik Sinner (ATP-1.) és Iga Swiatek (WTA-4.) wimbledoni győzelmében. Doppingvétség alól kellett tisztázniuk magukat, és bár összességében sikerrel jártak, a megpróbáltatásoknak is betudható, hogy kisebb-nagyobb hullámvölgybe kerültek – de mindezt maguk mögött hagyva első wimbledoni döntőjükben diadalmaskodtak. Győzelmük mellett öt érdekességet felelevenítve tekintünk vissza a füves pályás Grand Slam-tornára.

NEM LÁTNI A NEVETŐ HARMADIKAT

Jannik Sinner Wimbledonban visszavágott Carlos Alcaraznak (2.) a Roland Garros-döntőben elszenvedett fájdalmas vereségért, és megnyerte negyedik GS-serlegét – egymás után a hetedik GS-tornának lett Sinner vagy Alcaraz a bajnoka, és egyelőre nem látni, ki lehetne hosszú távon veszélyes rájuk. Elképzelhető, hogy a 2005-ös Roland Garros és a 2007-es US Open közötti időszakhoz hasonló következik, ez idő tájt egymás után 11-szer Rafael Nadal vagy Roger Federer „osztotta le” egymás között a GS-trófeákat.

FÉLIG TELI VAGY FÉLIG ÜRES A POHÁR?

Iga Swiatek korábban nem szerepelt jól Wimbledonban, nem is terhelte ezúttal, hogy valami „nagy dolgot” kell megismételnie, csak élvezte, hogy végre füvön is jól megy neki. A világelső Arina Szabalenkát a négy között legyőző Amanda Anisimovára (7.) viszont az első GS-fináléval járó nyomás és – állítása szerint – a két hétig tartó fizikai terhelés is hatással volt, és súlyos, 6:0, 6:0-s vereséget szenvedett, amilyen női GS-fináléban az 1988-as Roland Garros óta nem volt. Kérdés, hogy az amerikai a kiváló wimbledoni menetelésből tud-e meríteni, és mennyire küldte padlóra az utolsó meccs.

REKORDSZÁMÚ HULLÓCSILLAG AZ ELSŐ KÉT KÖRBEN

Mivel nehéz felkészülni a mindössze egy hónapos füves idényre, Wimbledonban már korábban is voltak meglepetéseredmények. Ám a 2025-ös torna mind közül kiemelkedett: összesen 36 (!) kiemelt játékos búcsúzott az első és a második fordulóban, 19-en a férfiaknál, 17-en a nőknél. Ez a legmagasabb szám az open éra GS-tornáin, meghaladva a 2020-as Roland Garrost, amelyen 35 kiemelt búcsúzott a legjobb 32 előtt. Szintén egyedülálló módon négy-négy top 10-es esett ki már az első körben.

MI LESZ VELED, GRIGOR?

Grigor Dimitrov elképesztően peches. A 34 éves korábbi világranglista-3. bolgárra mostanában különösen rájár a rúd – egy BBC-cikk szerint 2020 óta 12 meccset kellett feladnia sérülés miatt, mindenki másnál többet az ATP Touron ebben az időszakban. A wimbledoni nyolcaddöntőben Sinner ellen élete egyik legjobb játékát nyújtva, kétszettes előnyben, egy egyébként ászt érő szervánál (amellyel 2:2 lett a harmadik játszmában) mellizomszakadást szenvedett, és fel kellett adnia a meccset – sorozatban az ötödik (!) GS-tornája szakadt meg sérülés miatt.

FOGNINI VÁRATLAN VISSZAVONULÁSA

A májusi, római 1000-esen Fabio Fogni­ni (138.) bejelentette, hogy utoljára szerepelt a tornán – tudni lehetett, hogy vélhetően még 2025-ben visszavonul, ám így is némileg meglepő volt, hogy az Alcaraz elleni első fordulós vereségét követő sajtótájékoztatón be is jelentette búcsúját. A 38 éves, kilencszeres ATP-tornagyőztes, párosban GS-bajnok olasz játékos kétszer is egyenlített a spanyollal vívott ötszettes csatájában, de Alcaraz érvényesítette a papírformát.