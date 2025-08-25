Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi keretet hirdet; Kopasz Bálint: „Nem tudtam, kitart-e az erőm…”

2025.08.25. 23:15
NS-ajánló magyar válogatott Kopasz Bálint

A NEMZETI SPORT KEDDI SZÁMÁBÓL AJÁNLJUK:

 

Kedden 13 órakor felszáll a füst, Marco Rossi keretet hirdet. A szeptemberben Írországban, majd itthon a portugálok ellen világbajnoki selejtezőt játszó labdarúgó-válogatott névsorában nem számíthatunk eget rengető változásokra, de például (ha felépül) Ötvös Bence ott lehet, Vitális Milán, Tóth Alex vagy Gruber Zsombor eleve nem lenne meglepetés, a kérdés inkább az, hogy az eddigi biztosnak mondható csapattagok közül is mindenki behívót kap-e. Judi Ádám körbejárta a témát.

Korsós György szerint győri gól kell Bécsben a továbbjutáshoz. A győri és bécsi zöld-fehérek Konferencialiga-selejtezős visszavágója előtt az anno mindkét csapatban megforduló válogatott védő szoros összecsapásra számít, a szíve pedig inkább az ETO-hoz húz. Mindeközben a bécsi belépőkért hatalmas roham van Győrben, még szép! Mohai Dominik beharangozója.

Kopasz Bálint óriásit ment Milánóban, és a királyszám, a K1 1000 világbajnoka lett. A vasárnap záruló kajak-kenu világbajnokság magyar sikereit Krasznai Bence két oldalon foglalta össze, levonva a konzekvenciát, hogy a pazar eredményekkel, de magyar arany nélkül záruló párizsi olimpia után ismét ott vagyunk a világelit tetején. Címlapsztori két oldalon.

Fucsovics Márton ATP-tornagyőztesként vág neki a US Opennek. Rutinos, immár háromszoros ATP-tornagyőztes, friss házas játékosunk beszélt lapunknak többek között az elmúlt hétről, a US Openhez fűződő kapcsolatáról és Denis Shapovalovról, első körös ellenfeléről is. Győri Ferenc interjúja.

és még: ismét két magyarral játszott a Liverpool; totális sikert aratott a MotoGP Balatonfőkajáron; a Fáy utcában zárult a labdarúgó NB II hétvégi fordulója; kedden rajtol Vilniusban az öttusa-világbajnokság.

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

Ezek is érdekelhetik