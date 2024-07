Hétfői sportműsor: férfi kéziseink Argentína, női pólósaink Kanada ellen játszanak; vívás, úszás és ökölvívás is a programban

Hétfőn folytatódik a párizsi olimpiai, ezúttal is több magyar érdekeltségű sporteseményen szoríthatunk majd a mieink sikeréért. A magyar férfi kézilabda-válogatott Argentínával mérkőzik a csoportkör 2. fordulójában, de medencébe ugranak női pólósaink is. S ha ez nem lenne elég: vívás, ökölvívás, úszás is szerepel még a menüben, és összesen 19 aranyérmet osztanak majd ki a nap végére.

OLIMPIAI PROGRAM A TELJES NAPI PROGRAM (19 ARANYÉREM) ASZTALITENISZ

10.00: férfi és női egyes – 1. forduló

17.00: vegyes páros – elődöntő

20.00: férfi és női egyes – 2. forduló CSELGÁNCS

női 57 kg, férfi 73 kg

10.00: a 16 közé jutásért, nyolcaddöntő, negyeddöntő

16.00: női 57 kg – vigaszág

16.17: női 57 kg – elődöntő

16.34: férfi 73 kg – vigaszág

16.51: férfi 73 kg – elődöntő

17.18: női 57 kg – bronzmeccsek, DÖNTŐ

17.49: férfi 73 kg – bronzmeccsek, DÖNTŐ



EVEZÉS

09.30: férfi egypár elődöntő (E/F)

09.54: női egypár elődöntő (E/F)

10.20: férfi és női kettes reményfutam

10.40: férfi és női könnyűsúlyú kétpár reményfutam

11.20: férfi és női négypár reményfutam

11.40: férfi és női nyolcas futam



GÖRDESZKA

12.00: férfi street selejtező

17.00: férfi street DÖNTŐ



HETES RÖGBI

14.00–16.30: női torna, selejtező

20.00: női torna, 9–12. helyért

21.00: női torna, negyeddöntő



ÍJÁSZAT

09.30–15.17: férfi csapat nyolcaddöntő, negyeddöntő, elődöntő

16.48: férfi csapat bronzmeccs, DÖNTŐ



GYEPLABDA

FÉRFIAK

B-csoport

10.00: Írország–Ausztrália

12.45: India–Argentína

NŐK

A-csoport

10.30: Japán–Kína

19.45: Németország–Hollandia

20.15: Franciaország–Belgium

B-csoport

13.15: Spanyolország–Egyesült Államok

17.00: Nagy-Britannia–Ausztrália

17.30: Dél-Afrika–Argentína



KAJAK-KENU SZLALOM

15.30: férfi kenu elődöntő

17.20: férfi kenu DÖNTŐ



KERÉKPÁR, HEGYIKERÉKPÁR

14.10: férfi DÖNTŐ



KÉZILABDA

FÉRFIAK

A-csoport

09.00: Japán–Németország

11.00: Szlovénia–Horvátország

16.00: Svédország–Spanyolország

B-csoport

14.00: Egyiptom–Dánia

19.00: Franciaország–Norvégia

21.00: Argentína–Magyarország

KOSÁRLABDA

NŐK

B-csoport

11.00: Nigéria–Ausztrália

17.15: Kanada–Franciaország

C-csoport

13.30: Németország–Belgium

10.00: Egyesült Államok–Japán LOVAGLÁS

LOVASTUSA

11.00: díjugratás (egyéni selejtező – Kaizinger Balázs, egyéni DÖNTŐ – Kaizinger Balázs ?, csapat DÖNTŐ)



MŰUGRÁS

11.00: férfi páros toronyugrás DÖNTŐ



ÖKÖLVÍVÁS

11.00–21.20: nyolcaddöntő (férfi 63.5 kg – Kovács Richárd, férfi 92 kg, férfi +92 kg, női 60 kg)

12.20: Kovács Richárd–Garside (ausztrál)



RÖPLABDA

NŐK

A-csoport

17.00: Egyesült Államok–Kína

21.00: Franciaország–Szerbia

B-csoport

13.00: Brazília–Kenya

C-csoport

09.00: Törökország–Hollandia



SPORTLÖVÉSZET

09.00: férfi trap selejtező

09.15: 10 méter légpisztoly vegyes csapat selejtező

09.30: 10 méter légpuska, női DÖNTŐ

12.00: 10 méter légpuska, férfi DÖNTŐ



STRANDRÖPLABDA

09.00–22.00: férfi vagy női selejtező



HULLÁMLOVAGLÁS (SZÖRF)

19.00: férfiak 3. forduló

23.48: nők 3. forduló



TENISZ

12.00: férfi egyes és női egyes 2. forduló, férfi és női páros 2. forduló, vegyes páros 1. forduló

19.00: férfi egyes és női egyes 2. forduló TOLLASLABDA

08.30–22.00: vegyes páros csoportkör, férfi egyes csoportkör, női egyes csoportkör, férfi páros csoportkör, női páros csoportkör



TORNA

17.30: férficsapat DÖNTŐ



ÚSZÁS Előfutamok

11.00: női 400 vegyes (Jackl Vivien)

11.13: női 100 hát

11.28: férfi 800 gyors (Sárkány Zalán)

Elődöntők, döntők

20.30: női 400 vegyes DÖNTŐ (Jackl Vivien ?)

20.40: férfi 200 gyors DÖNTŐ

20.57: női 100 hát elődöntő

21.19: férfi 100 hát DÖNTŐ

21.25: női 100 mell DÖNTŐ

21.41: női 200 gyors DÖNTŐ



VITORLÁZÁS

női skiff 4–6. futam

férfi skiff 4–6. futam

női windsurf 5–8. futam

férfi windsurf 5–8. futam



VÍVÁS

09.00–16.20: női kard egyéni (Márton Anna, Pusztai Liza, Szűcs Luca), férfi tőr egyéni (Dósa Dániel) – 1. forduló, 2. forduló, nyolcaddöntő, negyeddöntő

19.00–22.10: női kard egyéni, férfi tőr egyéni – elődöntő, bronzmeccs, DÖNTŐ



VÍZILABDA

NŐK

A-csoport

18.30: Kína–Hollandia

20.05: Magyarország–Kanada

B-csoport

14.00: Franciaország–Olaszország

15.35: Egyesült Államok–Spanyolország TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK TENISZ

17.00: ATP és WTA 500-as torna, Washington, egyes, 1. forduló A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Harsányi Levente. Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00-10.00: Sportdélelőtt. Műsorvezető: L. Pap István Szerkesztő: Szabó Szilvia

10.00-16.00: Körkapcsolás. Műsorvezető: Edvi László. Szerkesztő: Kreisz Bálint

17.20–17.40: Nemzeti sportkrónika

20.05: Női vízilabda, Magyarország–Kanada

21.00: Férfi kézilabda, Magyarország–Argentína

22.30: Sportvilág, napi összefoglaló – Szilágyi Dóra

Párizsból jelentik: Bera Emese, Cseszregi Balázs, Csisztu Zsuzsa, Jó András, Katona László, Nyáguly Gergely, Regős László, Somogyi Zsófia, Tóth Béla