Heti program: BL- és Kl-selejtező; indul a Bundesliga és a Serie A

AUGUSZTUS 18., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
NB II
4. FORDULÓ
20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)
NÉMET KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Preussen Münster (II.)–Hertha BSC (II.)
18.00: 1. FC Schweinfurt (III.)–Fortuna Düsseldorf (II.)
18.00: Dynamo Dresden (II.)–Mainz (Tv: Sport1)
20.45: Rot-Weiss Essen (III.)–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)
OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Audace Cerignola (III.)–Hellas Verona
18.30: Spezia (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Match4)
20.45: Udinese–Carrarese (II.)
21.15: Torino–Modena (II.)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
2. FORDULÓ
21.15: Gil Vicente–Porto (Tv: Sport2)
ROMÁN LIGA 2
3. FORDULÓ
16.00: Sepsi OSK–Corvinul
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL, előszezon
Kedd, 2.00: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Match4)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1121 (Tv: Sport2)
TENISZ
US Open, New York
17.00: selejtező, 1. forduló
Benne 17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Akasha Urhobo (amerikai)
Benne 17.00 után: Udvardy Panna (29.)–Paula Ormaechea (argentin)
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
21.00: férfi egyes, döntő: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) (Tv: Arena4)
Kedd, 0.00: női egyes, döntő: Iga Swiatek (lengyel, 3.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) (Tv: Arena4)
ATP 250-es torna, Winston-Salem
20.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 20.00 után: Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia)
WTA 500-as torna, Monterrey
23.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 23.30 után: Bondár Anna–Tatjana Maria (német)
WTA 250-es torna, Cleveland
17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
AUGUSZTUS 19., KEDD
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport2)
21.00: Glasgow Rangers (skót)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
ANGOL LEAGUE TWO
4. FORDULÓ
21.00: Walsall–Grimsby (Tv: Match4)
SZAÚD-ARÁBIA
SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ
14.00: Al-Naszr–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1122 (Tv: Sport2)
AUGUSZTUS 20., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport1)
21.00: Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)
ANGOL LEAGUE ONE
4. FORDULÓ
21.00: Bolton–Reading (Tv: Match4)
SZAÚD-ARÁBIA
SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ
14.00: Al-Ahli–Al-Kvadszija (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-sorozat, Lausanne
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
9.00 és 13.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok
KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ
B-CSOPORT, 4. FORDULÓ, KUMANOVO
19.00: Észak-Macedónia–Magyarország (Tv: M4 Sport)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
14.00: selejtező (karika, labda)
AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.30: Midtylland (dán)–Kuopio PS (finn)
19.00: Brann Bergen (norvég)–AEK Larnaca (ciprusi)
19.00: Malmö (svéd)–Sigma Olomouc (cseh)
20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Kijev (ukrán)
20.00: Panathinaikosz (görög)–Samsunspor (török)
20.00: Shkendija (északmacedón)–Ludogorec (bolgár)
20.00: Zrinjski (bosnyák)–Utrecht (holland)
20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Young Boys (svájci)
20.30: Lech Poznan (lengyel)–Genk (belga)
20.45: Aberdeen (skót)–FCSB (román)
20.45: Rijeka (horvát)–PAOK (görög)
21.00: Lincoln (gibraltári)–Braga (portugál)
KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Rosenborg (norvég)–Mainz (német)
19.00: ETO FC–SK Rapid (osztrák) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Häcken (svéd)–CFR Cluj (romániai)
19.00: Hamrun (máltai)–RFS (lett)
19.00: Wolfsberger AC (osztrák)–Omonia Nicosia (ciprusi)
19.45: Basaksehir (török)–Universitatea Craiova (román)
20.00: Anderlecht (belga)–AEK Athén (görög)
20.00: Breidablik (izlandi)–Virtus (San Marinó-i)
20.00: Celje (szlovén)–Ostrava (cseh)
20.00: Drita (koszovói)–Differdange (luxemburgi)
20.00: Levszki Szófia (bolgár)–AZ Alkmaar (holland)
20.00: Nyeman Grodno (fehérorosz)–Rayo Vallecano (spanyol)
20.00: Ljubljana (szlovén)–Noah (örmény)
20.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–Servette (svájci)
20.00: Sparta Praha (cseh)–Riga (lett)
20.00: Strasbourg (francia)–Bröndby (dán)
20.00: Zsitomir (ukrán)–Fiorentina (olasz)
20.15: Jagiellonia (lengyel)–Dinamo Tirana (albán)
20.15: Lausanne (svájci)–Besiktas (török)
20.45: Shelbourne (ír)–Linfield (északír)
21.00: Crystal Palace (angol)–Fredrikstad (norvég)
21.00: Hibernian (skót)–Legia Warszawa (lengyel)
21.00: Raków (lengyel)–Arda (bolgár)
21.00: Santa Clara (portugál)–Shamrock Rovers (ír)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
9.00: 200 és 500 méteres előfutamok
13.30: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok
LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.30: díjhajtás
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
14.00: selejtező (buzogány, szalag)
AUGUSZTUS 22., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
20.00: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Chelsea (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Angers
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
20.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.30: Betis–Alaves (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-sorozat, Brüsszel
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
9.00: 500 és 1000 méteres középfutamok
15.00: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők
LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.45: díjhajtás
MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
8.30: MotoE, Moto3, Moto2, MotoGP szabadedzések és MotoE időmérő edzés (Tv: Arena4)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
19.30: egyéni összetett döntő
AUGUSZTUS 23., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers
16.00: Brentford–Aston Villa
16.00: Burnley–Sunderland
18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
17.00: Marseille–Paris FC
19.00: Nice–Auxerre
21.05: Lyon–Metz
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
15.30: Frankfurt–Werder Bremen
15.30: Freiburg–Augsburg
15.30: Heidenheim–Wolfsburg
15.30: Leverkusen–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
18.30: St. Pauli–Dortmund (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Genoa–Lecce
18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)
20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Bologna
ROMÁN SUPERLIGA
7. FORUDLÓ
17.45: Botosani–Csíkszereda – élőben az NSO-n!
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
17.00: Mallorca–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
19.30: Atlético Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
21.30: Levante–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
SZERB SZUPERLIGA
6. FORDULÓ
21.00: Vojvodina–Topolyai SC – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
5. FORDULÓ
20.30: DAC–Trencin – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
9.00: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők
14.30: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana, 1. szakasz, Torino–Novara, 186,1 km
LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
9.30: maratonhajtás
MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
8.40: szabadedzések
10.50: MotoGP, időmérő edzés (Tv: Arena4)
12.15 és 16.10: MotoE, futamok (Tv: Arena4)
12.50: Moto3, időmérő edzés (Tv: Arena4)
13.45: Moto2, időmérő edzés (Tv: Arena4)
15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
19.00: együttes kéziszercsapatok egyéni összetett versenye (egyben selejtező a szerenkénti döntőkre)
AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB I
5. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
NB II
5. FORDULÓ
17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka – élőben az NSO-n!
17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (TV: m4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
15.00: Lorient–Rennes
17.15: Le Havre–Lens
17.15: Strasbourg–Nantes
17.15: Toulouse–Brest
20.45: Lille–Monaco
HORVÁT 1. HNL
4. FORDULÓ
18.30: NK Osijek–Hajduk Split
NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)
17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)
OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Fiorentina
18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Atalanta–Pisa
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)
SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)
19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)
19.30: Villarreal–Girona
21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
10.00: 200 és 500 méteres, valamint para döntők
14.00: 5000 méteres döntők
KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 2. szakasz, Alba–Limone Piemonte, 159,6 km, hegyi befutó
LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.30: akadályhajtás
MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
9.40: MotoGP, bemelegítés
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
16.00: szerenkénti döntők (egyéni és csapat)