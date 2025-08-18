Heti program: BL- és Kl-selejtező; indul a Bundesliga és a Serie A

AUGUSZTUS 18., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

NB II

4. FORDULÓ

20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)

NÉMET KUPA

1. FORDULÓ

18.00: Preussen Münster (II.)–Hertha BSC (II.)

18.00: 1. FC Schweinfurt (III.)–Fortuna Düsseldorf (II.)

18.00: Dynamo Dresden (II.)–Mainz (Tv: Sport1)

20.45: Rot-Weiss Essen (III.)–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA

1. FORDULÓ

18.00: Audace Cerignola (III.)–Hellas Verona

18.30: Spezia (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Match4)

20.45: Udinese–Carrarese (II.)

21.15: Torino–Modena (II.)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

2. FORDULÓ

21.15: Gil Vicente–Porto (Tv: Sport2)

ROMÁN LIGA 2

3. FORDULÓ

16.00: Sepsi OSK–Corvinul

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL, előszezon

Kedd, 2.00: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Match4)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1121 (Tv: Sport2)

TENISZ

US Open, New York

17.00: selejtező, 1. forduló

Benne 17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Akasha Urhobo (amerikai)

Benne 17.00 után: Udvardy Panna (29.)–Paula Ormaechea (argentin)

ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati

21.00: férfi egyes, döntő: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) (Tv: Arena4)

Kedd, 0.00: női egyes, döntő: Iga Swiatek (lengyel, 3.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) (Tv: Arena4)

ATP 250-es torna, Winston-Salem

20.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 20.00 után: Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia)

WTA 500-as torna, Monterrey

23.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

Benne 23.30 után: Bondár Anna–Tatjana Maria (német)

WTA 250-es torna, Cleveland

17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

AUGUSZTUS 19., KEDD

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

21.00: Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport2)

21.00: Glasgow Rangers (skót)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

ANGOL LEAGUE TWO

4. FORDULÓ

21.00: Walsall–Grimsby (Tv: Match4)

SZAÚD-ARÁBIA

SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ

14.00: Al-Naszr–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1122 (Tv: Sport2)

AUGUSZTUS 20., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

21.00: Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)

21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport1)

21.00: Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah)

21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)

ANGOL LEAGUE ONE

4. FORDULÓ

21.00: Bolton–Reading (Tv: Match4)

SZAÚD-ARÁBIA

SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ

14.00: Al-Ahli–Al-Kvadszija (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-sorozat, Lausanne

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó

9.00 és 13.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok

KOSÁRLABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 4. FORDULÓ, KUMANOVO

19.00: Észak-Macedónia–Magyarország (Tv: M4 Sport)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

14.00: selejtező (karika, labda)

AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.30: Midtylland (dán)–Kuopio PS (finn)

19.00: Brann Bergen (norvég)–AEK Larnaca (ciprusi)

19.00: Malmö (svéd)–Sigma Olomouc (cseh)

20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Kijev (ukrán)

20.00: Panathinaikosz (görög)–Samsunspor (török)

20.00: Shkendija (északmacedón)–Ludogorec (bolgár)

20.00: Zrinjski (bosnyák)–Utrecht (holland)

20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Young Boys (svájci)

20.30: Lech Poznan (lengyel)–Genk (belga)

20.45: Aberdeen (skót)–FCSB (román)

20.45: Rijeka (horvát)–PAOK (görög)

21.00: Lincoln (gibraltári)–Braga (portugál)

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ

4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Rosenborg (norvég)–Mainz (német)

19.00: ETO FC–SK Rapid (osztrák) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Häcken (svéd)–CFR Cluj (romániai)

19.00: Hamrun (máltai)–RFS (lett)

19.00: Wolfsberger AC (osztrák)–Omonia Nicosia (ciprusi)

19.45: Basaksehir (török)–Universitatea Craiova (román)

20.00: Anderlecht (belga)–AEK Athén (görög)

20.00: Breidablik (izlandi)–Virtus (San Marinó-i)

20.00: Celje (szlovén)–Ostrava (cseh)

20.00: Drita (koszovói)–Differdange (luxemburgi)

20.00: Levszki Szófia (bolgár)–AZ Alkmaar (holland)

20.00: Nyeman Grodno (fehérorosz)–Rayo Vallecano (spanyol)

20.00: Ljubljana (szlovén)–Noah (örmény)

20.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–Servette (svájci)

20.00: Sparta Praha (cseh)–Riga (lett)

20.00: Strasbourg (francia)–Bröndby (dán)

20.00: Zsitomir (ukrán)–Fiorentina (olasz)

20.15: Jagiellonia (lengyel)–Dinamo Tirana (albán)

20.15: Lausanne (svájci)–Besiktas (török)

20.45: Shelbourne (ír)–Linfield (északír)

21.00: Crystal Palace (angol)–Fredrikstad (norvég)

21.00: Hibernian (skót)–Legia Warszawa (lengyel)

21.00: Raków (lengyel)–Arda (bolgár)

21.00: Santa Clara (portugál)–Shamrock Rovers (ír)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó

9.00: 200 és 500 méteres előfutamok

13.30: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

8.30: díjhajtás

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

14.00: selejtező (buzogány, szalag)

AUGUSZTUS 22., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

20.00: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

21.00: West Ham United–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

20.45: Paris SG–Angers

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

20.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

21.30: Betis–Alaves (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-sorozat, Brüsszel

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó

9.00: 500 és 1000 méteres középfutamok

15.00: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

8.45: díjhajtás

MOTORSPORT

MOTOGP

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

8.30: MotoE, Moto3, Moto2, MotoGP szabadedzések és MotoE időmérő edzés (Tv: Arena4)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

19.30: egyéni összetett döntő

AUGUSZTUS 23., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers

16.00: Brentford–Aston Villa

16.00: Burnley–Sunderland

18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

17.00: Marseille–Paris FC

19.00: Nice–Auxerre

21.05: Lyon–Metz

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

15.30: Frankfurt–Werder Bremen

15.30: Freiburg–Augsburg

15.30: Heidenheim–Wolfsburg

15.30: Leverkusen–Hoffenheim

15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart (Tv: Match4)

18.30: St. Pauli–Dortmund (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

18.30: Genoa–Lecce

18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)

20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Bologna

ROMÁN SUPERLIGA

7. FORUDLÓ

17.45: Botosani–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

17.00: Mallorca–Celta Vigo (Tv: Spíler2)

19.30: Atlético Madrid–Elche (Tv: Spíler2)

21.30: Levante–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA

6. FORDULÓ

21.00: Vojvodina–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

5. FORDULÓ

20.30: DAC–Trencin – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó

9.00: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők

14.30: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana, 1. szakasz, Torino–Novara, 186,1 km

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

9.30: maratonhajtás

MOTORSPORT

MOTOGP

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

8.40: szabadedzések

10.50: MotoGP, időmérő edzés (Tv: Arena4)

12.15 és 16.10: MotoE, futamok (Tv: Arena4)

12.50: Moto3, időmérő edzés (Tv: Arena4)

13.45: Moto2, időmérő edzés (Tv: Arena4)

15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

19.00: együttes kéziszercsapatok egyéni összetett versenye (egyben selejtező a szerenkénti döntőkre)

AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

5. FORDULÓ

20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II

5. FORDULÓ

17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.30: Szentlőrinc–FC Ajka – élőben az NSO-n!

17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (TV: m4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest

15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

2. FORDULÓ

15.00: Lorient–Rennes

17.15: Le Havre–Lens

17.15: Strasbourg–Nantes

17.15: Toulouse–Brest

20.45: Lille–Monaco

HORVÁT 1. HNL

4. FORDULÓ

18.30: NK Osijek–Hajduk Split

NÉMET BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)

17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A

1. FORDULÓ

18.30: Cagliari–Fiorentina

18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Atalanta–Pisa

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA

1. FORDULÓ

17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)

19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)

19.30: Villarreal–Girona

21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KAJAK-KENU

Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó

10.00: 200 és 500 méteres, valamint para döntők

14.00: 5000 méteres döntők

KERÉKPÁR

Vuelta a Espana országúti körverseny, 2. szakasz, Alba–Limone Piemonte, 159,6 km, hegyi befutó

LOVASSPORT

Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen

8.30: akadályhajtás

MOTORSPORT

MOTOGP

MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)

9.40: MotoGP, bemelegítés

11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

RITMIKUS GIMNASZTIKA

Világbajnokság, Rio de Janeiro

16.00: szerenkénti döntők (egyéni és csapat)