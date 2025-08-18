Nemzeti Sportrádió

Heti program: BL- és Kl-selejtező; indul a Bundesliga és a Serie A

D. Á.D. Á.
Vágólapra másolva!
2025.08.18. 11:48
null
Címkék
program heti program napi program
Az előttünk álló héten a Ferencváros a Qarabag ellen lép pályára a labdarúgó Bajnokok Ligája, míg csütörtökön az ETO FC az SK Rapidot fogadja a Konferencialiga playoff körében. Hétvégén immár futballdömping vár ránk: folytatódik az NB I, a Premier League és a La Liga, valamint indul a Bundesliga és a Serie A 2025–2026-os kiírása. Vasárnap 14 órakor rajtol a MotoGP Magyar Nagydíja.

 AUGUSZTUS 18., HÉTFŐ 

 FUTBALLPROGRAM 

NB II
4. FORDULÓ
20.00: Kecskeméti TE–Videoton FC Fehérvár (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
1. FORDULÓ
21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)

NÉMET KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Preussen Münster (II.)–Hertha BSC (II.)
18.00: 1. FC Schweinfurt (III.)–Fortuna Düsseldorf (II.)
18.00: Dynamo Dresden (II.)–Mainz (Tv: Sport1)
20.45: Rot-Weiss Essen (III.)–Borussia Dortmund (Tv: Sport1)

OLASZ KUPA
1. FORDULÓ
18.00: Audace Cerignola (III.)–Hellas Verona
18.30: Spezia (II.)–Sampdoria (II.) (Tv: Match4)
20.45: Udinese–Carrarese (II.)
21.15: Torino–Modena (II.)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
2. FORDULÓ
21.15: Gil Vicente–Porto (Tv: Sport2)

ROMÁN LIGA 2
3. FORDULÓ
16.00: Sepsi OSK–Corvinul

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Elche–Real Betis (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

AMERIKAI FUTBALL
NFL, előszezon
Kedd, 2.00: Washington Commanders–Cincinnati Bengals (Tv: Match4)

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1121 (Tv: Sport2)

TENISZ
US Open, New York
17.00: selejtező, 1. forduló
Benne 17.00 után: Gálfi Dalma (4.)–Akasha Urhobo (amerikai)
Benne 17.00 után: Udvardy Panna (29.)–Paula Ormaechea (argentin)
ATP és WTA 1000-es torna, Cincinnati
21.00: férfi egyes, döntő: Jannik Sinner (olasz, 1.)–Carlos Alcaraz (spanyol, 2.) (Tv: Arena4)
Kedd, 0.00: női egyes, döntő: Iga Swiatek (lengyel, 3.)–Jasmine Paolini (olasz, 7.) (Tv: Arena4)
ATP 250-es torna, Winston-Salem
20.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 20.00 után: Fucsovics Márton–Hugo Gaston (francia)
WTA 500-as torna, Monterrey
23.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló
Benne 23.30 után: Bondár Anna–Tatjana Maria (német)
WTA 250-es torna, Cleveland
17.00: egyes, 1. forduló; páros, 1. forduló

 AUGUSZTUS 19., KEDD

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ 
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Ferencvárosi TC–Qarabag (azeri) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
21.00: Crvena zvezda (szerb)–Pafosz (ciprusi) (Tv: Sport2)
21.00: Glasgow Rangers (skót)–FC Bruges (belga) (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.00: Real Madrid–Osasuna (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

ANGOL LEAGUE TWO
4. FORDULÓ
21.00: Walsall–Grimsby (Tv: Match4)

SZAÚD-ARÁBIA
SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ
14.00: Al-Naszr–Al-Ittihad (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1122 (Tv: Sport2)

 AUGUSZTUS 20., SZERDA

 FUTBALLPROGRAM 

BAJNOKOK LIGÁJA, SELEJTEZŐ 
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
21.00: Basel (svájci)–FC Köbenhavn (dán) (Tv: Sport2)
21.00: Bodö/Glimt (norvég)–Sturm Graz (osztrák) (Tv: Sport1)
21.00: Celtic (skót)–Kajrat Almati (kazah)
21.00: Fenerbahce (török)–Benfica (portugál)

ANGOL LEAGUE ONE
4. FORDULÓ
21.00: Bolton–Reading (Tv: Match4)

SZAÚD-ARÁBIA
SZUPERKUPA, ELŐDÖNTŐ
14.00: Al-Ahli–Al-Kvadszija (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-sorozat, Lausanne

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó 
9.00 és 13.00: 200, 500 és 1000 méteres előfutamok

KOSÁRLABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI ELŐSELEJTEZŐ 
B-CSOPORT, 4. FORDULÓ, KUMANOVO
19.00: Észak-Macedónia–Magyarország (Tv: M4 Sport)

RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
14.00: selejtező (karika, labda) 

 AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

 FUTBALLPROGRAM 

EURÓPA-LIGA, SELEJTEZŐ 
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.30: Midtylland (dán)–Kuopio PS (finn)
19.00: Brann Bergen (norvég)–AEK Larnaca (ciprusi)
19.00: Malmö (svéd)–Sigma Olomouc (cseh)
20.00: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–Dinamo Kijev (ukrán)
20.00: Panathinaikosz (görög)–Samsunspor (török)
20.00: Shkendija (északmacedón)–Ludogorec (bolgár)
20.00: Zrinjski (bosnyák)–Utrecht (holland)
20.15: Slovan Bratislava (szlovák)–Young Boys (svájci)
20.30: Lech Poznan (lengyel)–Genk (belga)
20.45: Aberdeen (skót)–FCSB (román)
20.45: Rijeka (horvát)–PAOK (görög)
21.00: Lincoln (gibraltári)–Braga (portugál)

KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ 
4. FORDULÓ (PLAYOFF), ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Rosenborg (norvég)–Mainz (német)
19.00: ETO FC–SK Rapid (osztrák) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
19.00: Häcken (svéd)–CFR Cluj (romániai)
19.00: Hamrun (máltai)–RFS (lett)
19.00: Wolfsberger AC (osztrák)–Omonia Nicosia (ciprusi)
19.45: Basaksehir (török)–Universitatea Craiova (román)
20.00: Anderlecht (belga)–AEK Athén (görög)
20.00: Breidablik (izlandi)–Virtus (San Marinó-i)
20.00: Celje (szlovén)–Ostrava (cseh)
20.00: Drita (koszovói)–Differdange (luxemburgi)
20.00: Levszki Szófia (bolgár)–AZ Alkmaar (holland)
20.00: Nyeman Grodno (fehérorosz)–Rayo Vallecano (spanyol)
20.00: Ljubljana (szlovén)–Noah (örmény)
20.00: Sahtar Donyeck (ukrán)–Servette (svájci)
20.00: Sparta Praha (cseh)–Riga (lett)
20.00: Strasbourg (francia)–Bröndby (dán)
20.00: Zsitomir (ukrán)–Fiorentina (olasz)
20.15: Jagiellonia (lengyel)–Dinamo Tirana (albán)
20.15: Lausanne (svájci)–Besiktas (török)
20.45: Shelbourne (ír)–Linfield (északír)
21.00: Crystal Palace (angol)–Fredrikstad (norvég)
21.00: Hibernian (skót)–Legia Warszawa (lengyel)
21.00: Raków (lengyel)–Arda (bolgár)
21.00: Santa Clara (portugál)–Shamrock Rovers (ír) 

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
 9.00: 200 és 500 méteres előfutamok 
13.30: 200, 500 és 1000 méteres középfutamok 

LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.30: díjhajtás 

RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
14.00: selejtező (buzogány, szalag) 

 AUGUSZTUS 22., PÉNTEK

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
5. FORDULÓ
20.00: Puskás Akadémia FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
21.00: West Ham United–Chelsea (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
20.45: Paris SG–Angers

NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
20.30: RB Leipzig–Bayern München (Tv: Arena4) – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
21.30: Betis–Alaves (Tv: Spíler2)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-sorozat, Brüsszel

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
 9.00: 500 és 1000 méteres középfutamok 
15.00: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők 

LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.45: díjhajtás 

MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT) 
8.30: MotoE, Moto3, Moto2, MotoGP szabadedzések és MotoE időmérő edzés (Tv: Arena4)

RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
19.30: egyéni összetett döntő 

 AUGUSZTUS 23., SZOMBAT

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
5. FORDULÓ
17.45: Zalaegerszegi TE FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.15: Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers
16.00: Brentford–Aston Villa
16.00: Burnley–Sunderland
18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
17.00: Marseille–Paris FC
19.00: Nice–Auxerre
21.05: Lyon–Metz

NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
15.30: Frankfurt–Werder Bremen
15.30: Freiburg–Augsburg
15.30: Heidenheim–Wolfsburg
15.30: Leverkusen–Hoffenheim
15.30: Union Berlin–VfB Stuttgart (Tv: Match4)
18.30: St. Pauli–Dortmund (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Genoa–Lecce
18.30: Sassuolo–Napoli (Tv: Arena4)
20.45: Milan–Cremonese (Tv: Arena4)
20.45: Roma–Bologna

ROMÁN SUPERLIGA
7. FORUDLÓ
17.45: Botosani–Csíkszereda – élőben az NSO-n!

SPANYOL LA LIGA
1. FORDULÓ
17.00: Mallorca–Celta Vigo (Tv: Spíler2)
19.30: Atlético Madrid–Elche (Tv: Spíler2)
21.30: Levante–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

SZERB SZUPERLIGA
6. FORDULÓ
21.00: Vojvodina–Topolyai SC – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA
5. FORDULÓ
20.30: DAC–Trencin – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
 9.00: 200 és 500 méteres középfutamok, para döntők
14.30: 200, 500 és 1000 méteres, valamint para döntők 

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana, 1. szakasz, Torino–Novara, 186,1 km

LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
9.30: maratonhajtás 

MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT) 
  8.40: szabadedzések 
10.50: MotoGP, időmérő edzés (Tv: Arena4) 
12.15 és 16.10: MotoE, futamok (Tv: Arena4)
12.50: Moto3, időmérő edzés (Tv: Arena4) 
13.45: Moto2, időmérő edzés (Tv: Arena4) 
15.00: MotoGP, sprintfutam (Tv: Arena4)

RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
19.00: együttes kéziszercsapatok egyéni összetett versenye (egyben selejtező a szerenkénti döntőkre) 

 AUGUSZTUS 24., VASÁRNAP

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
5. FORDULÓ
20.00: MTK Budapest–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

NB II
5. FORDULÓ
17.30: Budafoki MTE–Kecskeméti TE – élőben az NSO-n! 
17.30: Szentlőrinc–FC Ajka – élőben az NSO-n! 
17.45: Budapest Honvéd FC–Aqvital FC Csákvár (TV: m4 Sport) – élőben az NSO-n! 
19.00: Videoton FC Fehérvár–Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n! 
19.00: BVSC-Zugló–Karcagi SC – élőben az NSO-n! 
19.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n! 
19.00: Soroksár SC–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1
2. FORDULÓ
15.00: Lorient–Rennes
17.15: Le Havre–Lens
17.15: Strasbourg–Nantes
17.15: Toulouse–Brest
20.45: Lille–Monaco

HORVÁT 1. HNL
4. FORDULÓ
18.30: NK Osijek–Hajduk Split

NÉMET BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
15.30: Mainz–1. FC Köln (Tv: Match4)
17.30: Mönchengladbach–Hamburg (Tv: Match4)

OLASZ SERIE A
1. FORDULÓ
18.30: Cagliari–Fiorentina
18.30: Como–Lazio (Tv: Arena4)
20.45: Atalanta–Pisa
20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

SPANYOL LA LIGA 
1. FORDULÓ
17.00: Osasuna–Valencia (Tv: Spíler2)
19.30: Real Sociedad–Espanyol (Tv: Spíler2)
19.30: Villarreal–Girona
21.30: Oviedo–Real Madrid (Tv: Spíler2) – élőben az NSO-n!

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

KAJAK-KENU
Gyorsasági és para világbajnokság, Milánó
10.00: 200 és 500 méteres, valamint para döntők
14.00: 5000 méteres döntők 

KERÉKPÁR
Vuelta a Espana országúti körverseny, 2. szakasz, Alba–Limone Piemonte, 159,6 km, hegyi befutó

LOVASSPORT
Kettesfogathajtó-világbajnokság, Beekbergen
8.30: akadályhajtás 

MOTORSPORT
MOTOGP
MAGYAR NAGYDÍJ, BALATONFŐKAJÁR (BALATON PARK CIRCUIT)
  9.40: MotoGP, bemelegítés 
11.00: Moto3, futam (Tv: Arena4)
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4) 
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

RITMIKUS GIMNASZTIKA
Világbajnokság, Rio de Janeiro
16.00: szerenkénti döntők (egyéni és csapat) 

 

program heti program napi program
Legfrissebb hírek

Hétfői sportműsor: Kecskemét–Videoton mérkőzés az NB II-ben, Sinner–Alcaraz döntő Cincinnatiben

Minden más foci
14 órája

Vasárnapi sportműsor: három meccs az NB I-ben, forduló az NB II-ben és az NB III-ban

Minden más foci
Tegnap, 0:48

Szombati sportműsor: két meccs az NB I-ben; férfi kosárválogatottunk vb-előselejtezőt vív Romániával

Minden más foci
2025.08.16. 00:21

Csütörtöki sportműsor: az ETO FC és a Paks is Kl-selejtező-visszavágót játszik

Minden más foci
2025.08.13. 23:57

Szerdai sportműsor: PSG–Tottenham Szuperkupa-mérkőzés

Minden más foci
2025.08.12. 23:45

Keddi sportműsor: Ferencváros–Ludogorec BL-selejtező; Gyulai István Memorial

Minden más foci
2025.08.11. 23:25

Heti program: BL- és Kl-selejtező, NB I, három elitliga is rajtol!

Minden más foci
2025.08.11. 07:58

Hétfői sportműsor: Vasas–Békéscsaba az NB II-ben, sorsolás a kézis klub-vb-n

Minden más foci
2025.08.10. 23:45
Ezek is érdekelhetik