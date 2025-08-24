Marc Márquez a Magyar Nagydíjat is megnyerte!

Egyetlen versenyző volt, aki már az első kört sem tudta teljesíteni, a 12-es kanyarban olasz Enea Bastianini dobta el a KTM-et a mezőny közepén, és a csodával határos, hogy senkit sem sodort magával, a nagy száguldásban mindenki el tudta kerülni az ütközést. A 32 éves Márquez pedig nem tétlenkedett, és miközben többször is a verseny leggyorsabb körét tette meg, az ötödik körben megelőzte Franco Morbidellit, így feljött a második helyre, majd azzal a lendülettel üldözőbe is vette Bezzecchit.

A 8. körben már-már sikerült is megelőznie, de az olasz rivális ekkor még kétszer is vissza tudott előzni, azonban a 11. körben már nem bírta tovább tartani az első pozíciót, Márquez az egyes kanyarban az élre állt, és innentől kezdve nem is fenyegette veszély az újabb győzelmét a világbajnoki sorozatban.

Ha az első helyért már nem is volt igazi a verseny, a dobogó több pozíciójáért nagyon is, és Bezzecchi öt körrel később már a második helyet sem tudta megtartani, egy ideig sikerrel verte vissza a spanyol Pedro Acosta szüntelen támadásait, de végül alulmaradt, így helyet cseréltek.

Marc Márqueznek innentől nem volt ellenfele, folyamatosan növelte az előnyét az élen, és végül tizedig futamgyőzelmét aratta az évad során, sorozatban pedig a hetediket, ami azt jelenti, hogy a június Brit Nagydíj óta veretlen. A dobogóra mögé még Acosta és Bezzecchi fért fel.

A spanyol pilóta tovább növelte előnyét az összetettben, és nemcsak a győzelme segítette ebben, hanem az is, hogy a világbajnoki pontversenyben öt követő öccse, Alex a második körben kicsúszott, és végül csak a 14. helyre hozta be a Ducatit.

A verseny legnagyobb mentése viszont mindenképpen a világbajnoki címvédő Jorge Martíné, aki a télen váltott Ducatiról Aprilira, de súlyos sérülések, csukló-, bordatörés és tödővérzés miatt az idény nagy részét ki kellett hagynia. A Magyar Nagydíjat a rajtrács 16. helyéről kezdte, és végül negyedik helyrehozta be új csapata motorját, amivel az eddig legjobb eredményét érte el az évben.

MOTOGP, MAGYAR NAGYDÍJ, BALATON PARK CIRCUIT

A FUTAM VÉGEREDMÉNYE

1. Marc Márquez (spanyol, Ducati) 42:37.68 perc

2. Pedro Acosta (spanyol, KTM) 4.314 mp h.

3. Marco Bezzecchi (olasz, Aprilia) 7.488 mp h.

4. Jorge Martín (spanyol, Aprilia) 11.069 mp h.

5. Luca Marini (olasz, Honda) 11.904 mp h.

6. Franco Morbidelli (olasz, VR46 Ducati) 12.608 mp h.

7. Brad Binder (dél-afrikai, KTM) 12.902 mp h.

8. Pol Espargaró (spanyol, Tech3 KTM) 14.815 mp h.

9. Francesco Bagnaia (olasz, Ducati) 14.854 mp h.

10. Fabio Quartararo (francia, Yamaha) 15.473 mp h

11. Ogura Ai (japán, Trackhouse Yamaha) 18.112 mp h.

12. Miguel Oliveira (portugál, Pramac Yamaha) 19.021 mp h.

13. Alex Rins (spanyol, Yamaha) 22.861 mp h.

14. Álex Márquez (spanyol, Gresini Ducati) 25.938 mp h.

15. Fabio Di Giannantonio (olasz, VR46 Ducati) 26.262 másodperc hátrány

16. Fermín Aldeguer (spanyol, Gresini Ducati) 55.239 mp h.

Feladták:

Enea Bastianini (olasz, Tech3 KTM)

Johan Zarco (francia, LCR Honda)

Joan Mir (spanyol, Honda)

Raúl Fernández (spanyol, Trackhouse Yamaha)

Jack Miller (ausztrál, Pramac Yamaha)

A vb élcsoportja: 1. Marc Márquez 455 pont, 2. Álex Márquez 280, 3. Bagnaia 221, 4. Bezzecchi 181, 5. Acosta 164, 6. Morbidelli 161