Nemzeti Sportrádió

Férfi kézilabda: legyőzte az Elverumot, második lett a Szeged a felkészülési tornán

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.08.24. 15:05
null
A Szeged a második helyen zárt a felkészülési tornán (Fotó: pickhandball.hu)
Címkék
Szeged férfi kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Elverum
Az OTP Bank-Pick Szeged férfi kézilabdacsapata vasárnap délután 35–31-re legyőzte a Lukács Péterrel és Máthé Dominikkel felálló norvég Elverumot, így a második helyen végzett az Elitcup 2025 elnevezésű nyári felkészülési tornán.

A szünetben még a házigazda norvég együttes vezetett 16–13-ra, a második félidőben azonban fordított a Szeged, amely végül négygólos különbséggel, 35–31-re megnyerte a találkozót. A szegediek legeredményesebb játékosa a kilenc gólig jutó Imanol Garciandia volt, őt követte az hétgólos Marin Jelinic.

Az Elverumnál Lukács Péter és Máthé Dominik is pályára lépett, és a szegedi klubhonlap tájékoztatása szerint mindketten eredményesek is voltak.

A felkészülési torna a lengyel Industria Kielce győzelmével ért véget, a Szeged lett a második, az Elverum a harmadik helyen zárt.

A Szeged következő mérkőzésére augusztus 28-án (csütörtökön), 18 órakor hazai pályán kerül sor előre hozott bajnokin a Gyöngyös ellen.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
Elitcup 2025, Elverum
Elverum (norvég)–OTP Bank-Pick Szeged 31–35 (16–13)

A torna végeredménye: 1. Industria Kielce, 2. OTP Bank-Pick Szeged, 3. Elverum

 

Szeged férfi kézilabda OTP Bank-Pick Szeged Elverum
Legfrissebb hírek

Xavi Pascual Bajnokok Ligáját nyerne a One Veszprémmel, méghozzá azonnal

Kézilabda
1 órája

Rea Barnabás: A Barca a legnagyobb álmom

Kézilabda
5 órája

Európai kézilabdaligák: Nagy Martin hét lövést védett első svédországi tétmeccsén

Kézilabda
5 órája

Fazekas: Kiegyensúlyozottabb teljesítmény a Plock célja

Kézilabda
17 órája

Felkészülés: magabiztos győzelmet aratott a Veszprém a Wisla Plock ellen

Kézilabda
21 órája

„Mindent megkaptam a kézilabdától” – Faluvégi Rudolf a visszavonulásáról

Kézilabda
2025.08.20. 20:31

Chema Rodríguez: A fiatalok közül már ősszel föltűnhetnek néhányan a válogatott összetartásokon

Kézilabda
2025.08.19. 13:04

A Honvéd Ajkán, a Vasas Karcagon kapott ki, a Csákvár állt a tabella élére – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.08.17. 21:00
Ezek is érdekelhetik