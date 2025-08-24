Férfi kézilabda: legyőzte az Elverumot, második lett a Szeged a felkészülési tornán

A szünetben még a házigazda norvég együttes vezetett 16–13-ra, a második félidőben azonban fordított a Szeged, amely végül négygólos különbséggel, 35–31-re megnyerte a találkozót. A szegediek legeredményesebb játékosa a kilenc gólig jutó Imanol Garciandia volt, őt követte az hétgólos Marin Jelinic.

Az Elverumnál Lukács Péter és Máthé Dominik is pályára lépett, és a szegedi klubhonlap tájékoztatása szerint mindketten eredményesek is voltak.

A felkészülési torna a lengyel Industria Kielce győzelmével ért véget, a Szeged lett a második, az Elverum a harmadik helyen zárt.

A Szeged következő mérkőzésére augusztus 28-án (csütörtökön), 18 órakor hazai pályán kerül sor előre hozott bajnokin a Gyöngyös ellen.

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

Elitcup 2025, Elverum

Elverum (norvég)–OTP Bank-Pick Szeged 31–35 (16–13)

A torna végeredménye: 1. Industria Kielce, 2. OTP Bank-Pick Szeged, 3. Elverum