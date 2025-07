Szenzáció Szingapúrban: az amerikaiak legyőzésével a görögök döntősök a női pólótornán

Más-más utat jártak be, de ugyanoda jutottak: a világbajnokság elődöntőjébe. A görög női vízilabda-válogatott a négy közé kerülésért utolsó másodperces góllal verte meg Ausztráliát, a címvédő Egyesült Államok ugyanakkor játszi könnyedséggel intézte el a japánokat. Az egymás elleni elődöntőt az amerikaiak kezdték élesebben, igaz, a VAR is kellett ahhoz, hogy 1–1 helyett ellépjenek két góllal. Több sem kellett a görögöknek, az első negyed végén fél perc alatt egyenlítettek, ráadásul ezúttal is elsőrangúan védekeztek, speciális zónájukkal megkönnyítették a kapusuk dolgát.

A különféle kék-fehér kellékekkel felszerelkezett szurkolóik „beköltöztek” az OCBC Vizesközpontba (a görög férfiválogatott is négy közé jutott), a második negyed közepén már ugráltak és énekeltek, amikor Eleni Xenaki a bekk szorításában a kapuba ejtett. A görög centerek nagyon éltek, a nagyszünet után Maria Miriokefalitaki lőtt mesteri akciógólt, majd osztogatott is a szélsőknek, akik olykor éles szögből érvényesültek. Mindeközben az volt az érzésünk, hogy az amerikaiak valamit nagyon jól csinálnak: riválisuk a játék minden elemében föléjük nőtt, mégis csak egy gól volt közte az utolsó nyolc perc előtt.

Vagyis a végjátékig izgalmas maradt az elődöntő, egymást érték a védések, a labdaszerzések és a kontrák – nagyon nem volt mindegy, hogy melyik csapat szerzi a következő gólt. A görögök szerezték, természetesen centerből, majd Vasziliki Plevritu lőtte át a zónát kétszer, ekkor dőlt el a mérkőzés. Harisz Pavlidisz a világkupa után a világbajnokságon is döntőbe kormányozta együttesét, amely 14–10-re legyőzte a címvédőt, szerdán pedig a magyar–spanyol összecsapás győztesével találkozik.

VÍZILABDA

NŐK

ELŐDÖNTŐ

Görögország–Egyesült Államok 14–10 (2–2, 4–3, 3–3, 5–2)

KÉSŐBB

15.35: Magyarország–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Az 5-8. helyért

Ausztrália–Japán 21–17 (7–6, 6–4, 2–3, 6–4)

Később:

14.00: Olaszország–Hollandia

A 11. helyért

Nagy-Britannia–Franciaország 14–9 (2–1, 4–3, 4–2, 4–3)

A 9. helyért

Kína–Új-Zéland 10–6 (4–2, 2–1, 0–1, 4–2)