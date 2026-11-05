Nézze meg a szerdai BL-játéknap összes gólját egy helyen! – VIDEÓK

R. P.R. P.
2026.11.05. 06:30
null
A Como kilenc gólt szerzett idegenben (Fotó: Getty Images)
Címkék
videó Bajnokok Ligája BL Como Manchester City
A labdarúgó Bajnokok Ligája-alapszakasz 4. fordulójának szerdai játéknapján 44 gól esett, meccsenként 4.88. Mutatjuk a mérkőzések összefoglalóit, benne az összes találattal.

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ
Szerdai mérkőzések

AEK Athén (görög)–Real Madrid (spanyol) 2–3 (Koita 12., Pilo 75., ill. Ju. Bellingham 32., K. Mbappé 78., Valverde 90+2.)


Fenerbahce (török)–Liverpool (angol) 3–2 (Greenwood 29., Brown 73., Muriqi 79., ill. Nyoni 25., Isak 69.)


Borussia Dortmund (német)–Real Betis (spanyol) 2–1 (F. Silva 49., Karecasz 72., ill. Ruibal 67.)


Porto (portugál)–Napoli (olasz) 4–1 (Bednarek 11., G. Veiga 71., Kiwior 80., Samu 90. – 11-esből, ill. McTominay 43.)
Kiállítva: Rafa Marin (89., Napoli)


PSV Eindhoven (holland)–FC Bruges (belga) 1–2 (Sano 54., ill. Tresoldi 25., Forbs 65.)


RB Leipzig (német)–Manchester City (angol) 2–3 (Baku 49., Nusa 61., ill. Lukeba 37. – öngól, E. Fernández 58., Haaland 78.)


Lens (francia)–Como (olasz) 1–9 (Aguilar 65., ill. Duvikasz 7., 32., 57., Paz 40., Da Cunha 47., Kempf 53., Liberali 62., Baturina 69., Papaccioli 90+2.)


Slavia Praha (cseh)–Arsenal (angol) 1–2 (Nowak 90., ill. Madueke 9., Gyökeres 38.)


Viking (norvég)–Sabah (azeri) 4–1 (Botheim 27., 90+4., Tripic 69., Faichener 81., ill. Mbina 11.)
Kiállítva: McCarthy (78., Sabah)

 

 

 

 

videó Bajnokok Ligája BL Como Manchester City
Legfrissebb hírek

Mourinho: Az AEK fantasztikusan játszott, ez volt a legjobb teljesítményük

Bajnokok Ligája
11 perce

Iraola szerint a rögzített játékhelyzetek miatt kapott ki a Liverpool Isztambulban

Bajnokok Ligája
1 órája

Nagy Ádám: Többre vágyunk szép emléknél; Aldo Dolcetti: Ne zavarjon meg senkit a San Siro csillogása!

E-újság
8 órája

Nézze meg a Fenerbahce–Liverpool BL-meccs videós összefoglalóját!

Bajnokok Ligája
9 órája

Megszenvedett a Slaviával az Arsenal, otthon fordított a Viking, Eindhovenben nyert a Bruges

Bajnokok Ligája
9 órája

Haaland egyszer került Orbán mögé – győztes gól lett belőle

Bajnokok Ligája
9 órája

Comói vérengzés Lensban, BL-történelmi győzelmet arattak az olaszok

Bajnokok Ligája
9 órája

Kilenc gólt lőtt a Como; győzött Prágában az Arsenal – szerdai BL-eredmények

Bajnokok Ligája
9 órája