Őrült kezdés után a Lazio egy órán át emberelőnyben játszva győzött a Sassuolo otthonában

Mozgalmasan kezdődött a Lazio vendégjátéka Sassuolóban, a második perc végén ugyanis megszerezte a vezetést a római brigád: a jobbról belőtt labda Kenneth Taylor elé pattant egy menteni igyekvő védőről, ő meg okosan a hosszú alsóba helyezett. A mozgalmas kezdést jó négyperces szünet szakította meg, amíg a VAR-szobában ellenőrizték a gólt, végül szabályosnak ítélték, ám a folytatásban – kis túlzással – a középkezdés után azonnal egyenlített a Sassuolo: Josh Doig jól vette észre a második hullámban érkező Kristian Thorstvedtet, akinek 13 méterről leadott lövése egy védőn megpattanva vágódott a bal alsó sarokba. A videózás ezúttal elmaradt, s újabb öt perc után ismét a vendégek vezettek: Mattia Zaccagni remekül vette észre a jobbösszekötőben egyedül érkező Gustav Isaksent, aki higgadtan a bal alsóba lőtt 12 méterről – 1–2.

Az őrületnek még korántsem volt vége, az első negyedóra leteltével megduplázta előnyét a Lazio: Taylor mélyen belőtt labdájára az ötös jobb sarkánál érkezett Romano Floriani, és becsúszva a léc alá továbbított – ezt a gólt is hosszú videózás után adta meg Luca Zufferli játékvezető. Ha azt nézzük, hogy 16 perc alatt esett négy gól, amiből kettőt is összességében majd' nyolc perc videózás után adták meg, akkor nettó nyolc perc alatt láthattunk négy gólt – borítékolható volt, hogy nem ilyen ütemben folytatják a felek a gólgyártást. Közel fél órára abba is hagyták a góltermelést, s közben újabb negyedóra elteltével megfogyatkozott a hazai csapat, miután az egyenlítő gól szerzője, Thorstvedt megkésve, nagyon csúnyán rátaposott Zaccagni sípcsontjára. Zufferli nem habozott, videózás nélkül azonnal felmutatta a piros lapot a nyári vb-t is megjáró norvég középpályásnak. A kiállítástól viszont meglepetésre a fekete-zöldek pörögtek fel, amit Armand Laurienté lesgóllal nyomatékosított. Sőt, még a szünet előtt a Sassuolo egygólosra csökkentette a különbséget, az egyedül felejtett Sebastiano Esposito bólintott a védők közül a Lazio kapujába. A szünetre viszont kétgólos vendégelőnnyel mehettek a csapatok, merthogy Mattia Zaccagni lemásolta Esposito előbbi mutatványát, ő is tisztán fejelhetett a tehetetlen kapus mellett a gólvonal mögé (2–4).

Az igencsak eseménydús első félidőből a legnagyobb ínyencek talán csak egy tizenegyest hiányolhattak – három perc játék után az ő igényeik is meghallgatásra találtak. Simone Cinquegrano kezezése miatt hosszú videózás után Zufferli a büntetőpontra mutatott: a Lazio csapatkapitánya, Zaccagni viszont pocsékül végezte el a tizenegyest, Turati kivédte. A kapusnak öt perccel később már esélye sem volt Tijjani Noslin jól helyezett lövésével szemben, a vendégek holland csatára lett a hetedik gólszerző játékos a meccsen, 2–5. Öt perc sem telt az újabb tizenegyesig: Caleta-Car felborította Isaksent, ám ebből a büntetőből sem lett gól, pedig nem Zaccagni lőtte. Hanem Frattesi, de ő is gyatrán végezte el, Turati ezt is védte. Újabb öt perccel később Turatinak ismételten nem volt esélye a hárításra Noslin nagy erejű, 20 méterről eleresztett bombájával szemben, 2–6. Az már Noslin duplája előtt is biztosra vehető volt, hogy a Lazio győzelmét nem fenyegeti veszély, főleg, hogy az emberhátrányban küzdő Sassuolo szinte alig jutott el a Lazio kapujáig. A vendégek pedig ekkor már megelégedtek a négygólos előnnyel, jóllehet egyetlen találatra lett volna szükség, hogy az idény gólokban leggazdagabb élvonalbeli bajnokiját játsszák le a csapatok.

Az eredmény végül már nem változott – az Inter szerdai meccséig biztosan pontelőnnyel vezeti a Serie A-t a Lazio, amely sorozatban ötödik győzelmét aratta, míg a Sassuolo már öt kör óta nyeretlen.

OLASZ SERIE A

9. FORDULÓ

Sassuolo–Lazio 2–6 (Thorstvedt 7., S. Esposito 43., ill. Taylor 2., Isaksen 13., Floriani 16., Zaccagni 45+1., Noslin 55., 65.)

Kiállítva: Thorstvedt (31.)

20.45: Torino–Como

20.45: Roma–Cagliari (Tv: Arena4)

SZERDA

18.30: Milan–Bologna (Tv: Arena4)

18.30: Parma–Udinese

18.30: Venezia–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Genoa–Juventus (Tv: Arena4)

20.45: Monza–Napoli

CSÜTÖRTÖK

18.30: Frosinone–Lecce (Tv: Arena4)

20.45: Fiorentina–Atalanta (Tv: Arena4)