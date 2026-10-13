Nemzeti Sportrádió

Serie A: a hatodik vereség után menesztette edzőjét az újonc

PATAKI GYULAPATAKI GYULA
2026.10.13. 16:44
Már nem Giovanni Stroppa a Venezia vezetőedzője (Fotó: Getty Images)
Címkék
Serie A Venezia Giovanni Stroppa
Az olasz labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Venezia a hivatalos felületein számolt be róla, hogy felmentette a munkavégzés alól Giovanni Stroppa vezetőedzőt.

A Venezia hétfőn 3–1-es vereséget szenvedett az Atalanta otthonában, így a vezetőség felmentette a munkavégzés alól Giovanni Stroppa vezetőedzőt.

Az 58 éves szakember egy évvel ezelőtt vette át a Veneziát, amelyet első idényében rögtön feljuttatott a Serie A-ba. Az élvonalban azonban a csapat mind a hat meccsét elbukta, így a vezetőség a váltás mellett döntött.

Stroppa felmentéséről már a válogatott szünet alatt is szó esett, de akkor a vezetőség még megerősítette a szakembert, aki a Serie A-ban a Pescarát, a Crotonét és a Monzát is irányította.

Olasz sajtóértesülések szerint Paolo Zanetti és Davide Nicola a legesélyesebb az edzői posztra. A Venezia előtt a Fiorentina, a Bologna és a Parma is edzőt váltott.

 

 

Serie A Venezia Giovanni Stroppa
Legfrissebb hírek

Krsztovics duplázott, az Atalanta könnyedén múlta felül a Veneziát

Olasz labdarúgás
19 órája

Serie A: 35 év után újra Maldini-gól a Juventus ellen – ikszelt a Cagliari

Olasz labdarúgás
2026.10.11. 23:02

Serie A: két korai sérülés, két gól és döntetlen a Milan meccsén

Olasz labdarúgás
2026.10.11. 20:01

Serie A: a Lazio ismét győzött, és tapad az éllovas Interre

Olasz labdarúgás
2026.10.11. 17:11

Egyik legjobbja piros lapot kapott, de a Roma így is ponttal távozott a Como otthonából

Olasz labdarúgás
2026.10.11. 14:35

Kapós lett a Napoli skót középpályása, Mourinho is vinné – sajtóhír

Olasz labdarúgás
2026.10.11. 14:11

Az Inter fél óra alatt lerendezte a Parmát

Olasz labdarúgás
2026.10.10. 22:39

Tovább nőtt a Juventus vesztesége

Olasz labdarúgás
2026.09.30. 16:51