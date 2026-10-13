Serie A: a hatodik vereség után menesztette edzőjét az újonc

A Venezia hétfőn 3–1-es vereséget szenvedett az Atalanta otthonában, így a vezetőség felmentette a munkavégzés alól Giovanni Stroppa vezetőedzőt.

Az 58 éves szakember egy évvel ezelőtt vette át a Veneziát, amelyet első idényében rögtön feljuttatott a Serie A-ba. Az élvonalban azonban a csapat mind a hat meccsét elbukta, így a vezetőség a váltás mellett döntött.

Stroppa felmentéséről már a válogatott szünet alatt is szó esett, de akkor a vezetőség még megerősítette a szakembert, aki a Serie A-ban a Pescarát, a Crotonét és a Monzát is irányította.

Olasz sajtóértesülések szerint Paolo Zanetti és Davide Nicola a legesélyesebb az edzői posztra. A Venezia előtt a Fiorentina, a Bologna és a Parma is edzőt váltott.