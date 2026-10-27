Osztrák hokiliga: hazai pályán nyert a Milano ellen a Volán

Két rossz formában lévő csapat találkozott egymással szerda este a MET Arénában, a Fehérvár az elmúlt kilenc mérkőzéséből mindössze kettőt, a Milano egyet nyert – mindkét gárda egyszer győzött a másik ellen.

A Volán háza táján továbbra is rengeteg a sérült, de ezúttal legalább az egyik hiányzó visszatért, Viktor Persson játékra jelentkezett. Ezen kívül a Fehérvár egyik legnagyobb idei gondja a gólok hiánya, a találkozó előtt mérkőzésenként átlagosan mindössze két gólra volt képes a csapat. Ebben a rossz mutatóban nagy szerepe van a speciális egységeknek, emberelőnyben és emberhátrányban sem muzsikálnak jól a kék-fehérek, előbbi statisztikában az utolsók a ligában.

Ennek ellenére szerda este rögtön az első fórját gólra váltotta a Fehérvár, méghozzá csupán hat másodperc alatt, Michael Farren távoli lövésénél takartak jól a társak Edoardo Berti előtt. Oda-vissza hoki ment a jégen, stabil védekezéssel egyik felet sem lehetett megvádolni az első húsz percben, a közönség rengeteg akciót láthatott – feltehetőleg az edzők kevésbé voltak boldogok a nyílt sisakos küzdelmet látva. Bár első emberelőnyéből betalált a Volán, később egy négyperces fórban nem volt sok köszönet. Fel sem tudott rendesen állni a hazai csapat és ami nagyobb probléma volt, hogy Greg McKegg révén egyenlítettek a milánóiak.

Jött azonban a szünet, így volt idő rendezni a sorokat. A második játékrészt jól kezdte a Fehérvár, majd emberelőnybe került, de ez mindössze néhány másodpercig tartott. A négy a négy elleni játék ezúttal szerencsét hozott, egy kapu előtti kavarodásban Erdély Csanád és Anze Kuralt brusztolta ki a pakkot, végül a játékszert a szlovén támadó tuszkolta át a gólvonalon. A felvonás hajrájában tovább növelhette volna előnyét a Volán, de Terbócs István és Hári János, valamint Trevor Cheek nagy lehetősége is kimaradt.

A fehérvári szurkolók abban reménykedtek, hogy ez nem üt majd vissza az utolsó felvonásban, amelyet hatalmas elánnal kezdett a Milano, de erre remek válasz érkezett, egy hazai gól – némi olasz segítséggel. Tory Dello először a kék volnal közelében eladta a pakkot, majd Mika Cyr megugrása után rosszul nyúlt a gólvonal előtt a koronghoz, ami így a kapuban landolt. Az izgalmas hajráról Lucas Chiodo gólja és egy kihagyott magyar emberelőny gondoskodott, de ezúttal nem csúsztak ki pontok a Volán kezéből, 3–2-re nyertek a kék-fehérek.

JÉGKORONG

OSZTRÁK LIGA, ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV 19–MILANO HC (olasz) 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

MET Aréna, 3497 néző. V: A. Gebei G., Hronsky (szlovák), Muzsik, Kovács P.

FEHÉRVÁR: REIJOLA – Stipsicz, Campbell (1) / MacPherson (1), Persson / Kiss R., Horváth Donát / Falus – Cheek, Mihalik G., Farren 1 / ERDÉLY CS. (2), CYR 1, KURALT 1 (1) / Hári J., Németh K., TERBÓCS / Kulmala, Farkas L., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

MILANO: Berti – Dello, Wylie / Valentine, Grant / Albis, Gios / Pietroniro – CAAMANO, McLaughlin, Houde (1) / Colle (1), MCKEGG 1, Saracino / CHIODO 1, Lindquist, Hannoun / Madaschi, Cuglietta, Kostner. Edző: Doug Shedden

Kapura lövések: 33–28.

Emberelőny-kihasználás: 6/1, ill. 2/0.