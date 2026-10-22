Bruno Fernandes az edzői stábot, Michael Carrick a játékosait bírálta az MU comói veresége miatt

A TNT Sports riportere megkérdezte Bruno Fernandest, mi lehet az oka, hogy a Manchester United labda nélküli játéka összehangolatlan képet fest. Az MU csapatkapitánya a felelősséget Michael Carrick vezetőedzőre és stábjára hárította – számolt be róla a Sky Sports.

„Az edzői stáb döntött úgy, hogy ne alkalmazzunk emberfogást, hanem időnként hagyjunk egy kis területet a védelmünk mögött és próbáljunk meg az első adandó alkalommal labdát szerezni. Illetve, hogy kivárásra játsszunk és hagyjuk, hogy náluk legyen a labda. Azonban ha túl sokszor adod át a kezdeményezést az olyan csapatoknak, mint a Como, akkor az ilyen együttesek magabiztossá válnak. Rengeteget kell futni az ellenfél labdás játékosai után, ami frusztrálttá tesz és amikor végre megszerezzük a labdát, akkor sokkal nehezebb a dolgunk: kevésbé van erőnk koncentrálni és a lábaink is fáradtabban mozognak. Hogy emiatt kaptunk-e ki, azt a vezetőedzőnek és a stábjának kell megítélnie, ez nem az én dolgom. De néha bátrabbnak kell lennünk, magasan kell letámadnunk és kellemetlen helyeztbe kell hoznunk ellenfelünket – ahogyan ők is tették velünk.”

Michael Carricket sajtótájékoztatóján megkérdezték, mit gondol csapatkapitánya televíziónak adott nyilatkozatáról.

„A második félidő egy részében emberfogást alkalmaztunk és kaptunk is ebből egy gólt. Bevethetünk bármilyen taktikát, ha a játékos nem fut vissza védekezni, akkor nem nyerünk.”

„Nagyon dühös vagyok. Elfogadhatatlan, hogy így játszottunk. Mindenképpen áttekintem, mi van a háttérben: az, hogy milyen döntéseket hoztunk meg az edzői stábommal, vagy pedig az, hogy egy labdarúgó mérkőzéshez motiváció, akarat, az intenzitás és a céltudatosság szükséges –ezek pedig hiányoztak belőlünk.”

„Nem lehet csak úgy be- és kikapcsolni, hogy mikor akar az ember teljesíteni és mikor nem – mikor ad bele mindent, és talán: mikor nem.”

„Ez volt életem és a pályafutásom egyik legkülönlegesebb estéje, mind számomra, mind a klub számára. Történelmi este volt, mert az egyik legjobb klub ellen játszottunk, és hogy ezt hazai pályán sikerült elérnünk, az hihetetlen. Nagyon elégedettek vagyunk a teljesítményünkkel.” – mondta el a mérkőzés legjobbjának választott Nicolás Paz a TNT Sportsnak. A meccs embere: ÉLETEM ESTÉJE VOLT!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 3. FORDULÓ

Como (olasz)–Manchester United (angol) 4–1 (N. Paz 3., 57., Duvikasz 49., Ramón 76., ill. Zirkzee 90+1.)