Fabregas: Az én döntésem miatt kaptuk a gólt

Második hazai mérkőzését is megnyerte a Bajnokok Ligája alapszakaszában a Como, amely a Leipzig után ezúttal a Manchester Unitedet győzte le 4–1-re. A mérkőzést követően Cesc Fabregas, az olasz gárda vezetőedzője a csapatával igencsak elégedett volt, magával viszont kevésbé, mert szerinte az ő utasításai miatt kaptak gólt a hosszabbításban.

„Lehet, hogy bánom az utolsó tíz percet, ugyanis én voltam az, aki azt mondtam a fiúknak, hogy lassítsanak, mert van még egy másik mérkőzésünk is, és 4–0-ról már le tudjuk hozni a meccset. Én mondtam Duvikasznak, hogy ne fusson többet, maradjon középen. Lehet, hogy ezt bánom, mert én vagyok az, aki mindig arra ösztökéli őket, hogy az utolsó pillanatig hajtsanak. És az a gól nagyon fájt, hiszen mindez azért történt, mert visszaesett a játékunk intenzitása, visszaálltunk, ez pedig az én hibám. Ezzel a tudattal kellett hazamennem, és ez nem volt kellemes. Mindazonáltal jó volt látni, mennyire nyerni akarnak a játékosaim, tetszett a mentalitásuk, és az, ahogyan meglátták és kihasználták a szabad területeket. Remekül játszottunk, de megismétlem: jön egy újabb meccs, és meglátjuk, mire leszünk képesek szombaton” – hangzott a futballberkekben szokatlanul önkritikus értékelés.

“I TOLD THEM TO SLOW DOWN AT 4-0!” 😳 Cesc Fabregas admits Man Utd’s late goal hurt him https://t.co/UsKlpEqiZg — BeanymanSports (@BeanymanSports) October 21, 2026

A sajtó munkatársai Fabregasnak azt is felvetették, hogy a Comónak jobban fekszik a BL, mint a Serie A – otthon „csak” az 5. helyen állnak –, mert Olaszországban sokkal zártabban védekeznek velük szemben az ellenfelek. A lombardiaiak mestere ezen jót mosolygott.

„Miért illene jobban az európai porondra a stílusunk? A Genoa ellen is négy gólt szereztünk… De nem lehet minden meccsen négyet rúgni. A futball az futball, minden harmadik nap játszani kell, olyan csapatok ellen, amelyek le akarnak győzni téged. Arról van szó, hogy különböző megoldásokra van szükség ahhoz, hogy versenyképes legyél” – jelentette ki Fabregas.