Az utolsó akadály is elgördült az új San Siro elől, felújítják az Olimpicót is

Az olasz labdarúgással foglalkozó portál beszámolója szerint egyesületek és magánszemélyek öt fellebbezést nyújtottak be a jelenlegi stadiont övező terület felvásárlása ellen (a felvásárlás tényét a klubok 2025 novemberében erősítették meg), de a TAR mindegyiket elutasította.

Mint ismert, a Milan és az Inter várhatóan még november előtt bemutatja az új San Siro látványterveit, míg maga az építkezés 2027 nyarán kezdődne el, s 2031-re fejeződne be, hogy az új aréna otthont adhasson a 2032-es, olasz-török közös rendezésű Eb mérkőzéseinek. Az új létesítményt a jelenlegi stadion szomszédsgágában húzzák majd fel, míg a jelenlegi San Sirót részlegesen elbontják.

Mindeközben az olasz hatóságok bemutatták a római Stadio Olimpico felújításának terveit. A 150 millió euróra becsült beruházás keretében a legendás létesítmény – amely a tervek szerint a már emlegetett 2032-es Európa-bajnokság döntőjének is otthont ad majd – befogadóképessége 70 ezer fő fölé emelkedik, javul a láthatóság a lelátókon és a biztonsági felszereltség, továbbá vadonatúj óriáskivetítők és vendéglátó egységek is helyet kapnak majd a stadionban.

A tervek szerint a felújítási munkálatok 2027 nyarán kezdődnek el, s 2030 végéig tartanak majd.