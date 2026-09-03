Nemzeti Sportrádió

Másfél évtized után visszatért nevelőklubjához El Shaarawy

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.09.03. 10:05
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Stephan El Shaarawy újra aláírt nevelőklubjánál (Fotó: Genoa CFC)
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Serie A Genoa átigazolás Stephan El Shaarawy
Stephan El Shaarawy visszatért nevelőegyesületéhez, a Genoához – jelentette be szerdán az olasz élvonalbeli klub. A 33 éves, 29-szeres olasz válogatott támadó csaknem egy évtizedet töltött az AS Románál.

Stephan El Shaarawy a Genoában mutatkozott be a felnőttek között, mindössze 16 évesen, 2008-ban. Ezt követően az AC Milanban és az AS Monacóban is futballozott, majd 2016-ban az AS Romához igazolt. A fővárosi együttestől csak egy kétéves kínai kitérő, a Sanghaj Senhua kedvéért távozott.

„A Genoában lettem profi labdarúgó, így most, hogy ismét magamra ölthetem ezt a mezt, olyan, mintha bezárulna egy kör. Az, hogy újra itthon lehetek, büszkeséggel tölt el engem és a családomat. A Genoa a DNS-ünk része, és nagyon erős bennem a vágy, hogy ezért a címerért és ezekért a szurkolókért harcoljak” – idézte El Shaarawyt a klub közleménye.

A Genoa vezetőedzője Daniele De Rossi, El Shaarawy korábbi római csapattársa. A klub egy másik érdekes igazolást is bejelentett: szerződtette Robinho Júniort, a korábbi brazil válogatott Robinho 19 éves fiát.

Robinho Júnior megkezdi pályafutása európai fejezetét (Fotó: Genoa CFC)

A Genoa két forduló után a Serie A 16. helyén áll, az idényt két vereséggel kezdte. A csapat pénteken a Comót fogadja.

 

Serie A Genoa átigazolás Stephan El Shaarawy
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