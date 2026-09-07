Berlini történetek: győzelem, továbbjutás és éjjeli evakuálás

Ágy helyett az utcán – tűzriadó volt a 15 csapat otthonául szolgáló hotelban (a szerző fotója)

A sziréna fülsüketítő vijjogására ébredtek éjjel két óra előtt hat perccel a női világbajnokság 15 csapatának – egyedül az amerikaiak laknak máshol – otthont adó elegáns berlini hotel vendégei, és ez nem volt kellemes élmény… A hangosbemondó több nyelven arra szólított fel mindenkit, hogy azonnal hagyja el az épületet a vészkijáratokon keresztül. Nem tört ki pánik, de a lépcsőházban mindenki szedte a lábát, és az ajtóknál álló biztonsági személyzet sürgetően terelte ki a vendégeket a hotel elé, ahol már több rendőr- és tűzoltóautó várakozott.

A levegőben félelem és bizonytalanság lengett, többen pizsamában – az afrikai csapatok tagjai az öltözködés terén is színesítették a spektrumot – vagy rövid ujjú pólóban érkeztek, emiatt fázósan toporogtak, a magyar játékosok egységet mutatva egy kupacba verődve kérdő tekintettel nézelődtek. A vendégeket bő fél óra várakozás után visszaengedték a szobáikba, mindenki megnyugodott, reggel pedig a szálloda a liftekbe kifüggesztett kiadványban kért bocsánatot a kényelmetlenségért, s tudatta, valaki az ötödik emeleten, amely a mieink szintje, megnyomta a tűzjelzőgombot, ami miatt a szabályzat szerint ki kellett üríteni az épületet.

Az ázsiaiak már hét olimpián szerepeltek, 1984-ben ezüstérmesek lettek Los Angelesben, majd 2000-ben Sydney-ben sikerült megcsípniük a negyedik helyet. Utána volt egy 12. és egy 8. helyezésük, majd 2021-ben Tokióban tizedikek lettek. A világbajnokságoknak szinte állandó szereplői, 1959 óta nem akadt olyan torna, amin ne lettek volna ott. Ez még akkor is elismerést érdemel, ha nekik Ázsiából kellett kvalifikálni. 1967-ben és a hazai rendezésű 1979-es tornán begyűjtötték az ezüstérmet, és háromszor voltak negyedikek is (1971, 1983, 2002). 2010-ben Csehországban és legutóbb, 2022-ben, Ausztráliában kerültek még a legjobb tízbe. A csapat sztárjátékosa Pak Dzsihjun a Los Angeles Sparksban pattogtat, klasszisát az első berlini meccsen is megvillantotta, 27 pontot szerzett Nigéria ellen, aztán a franciák ellen betlizett (két pont), de oda kell rá figyelni. ELLENFÉLNÉZŐ – Dél-Korea: az olimpia a specialitásuk

„A legtöbben a legmélyebb álmunkból ébredtünk a szirénázásra, nem is igazán értettük, mi a helyzet, csak lementünk, szerencsére nem volt probléma, de annak külön örülök, hogy ez a szabadnap előtti éjszakán történt, mert meccs előtt sokkal kellemetlenebb lett volna. Ruandában, Kigaliban is volt hasonló helyzet, csak rajtunk kívül kevesen hagyták el az épületet… Én a telefonomat, az iPademet és a szobakártyámat kaptam fel hirtelen, ennyit vittem magammal – mondta a Nemzeti Sportnak vasárnap délelőtt Takács-Kiss Virág, a szombaton a B-csoport második fordulójában Nigériát 71–67-re legyőző válogatott csapatkapitánya, aki szenzációsan játszott, 17 pontot, 14 lepattanót és két gólpasszt jegyzett. – Ami a meccset illeti, fontos győzelmet arattunk, de a végén kijött a fáradtság, kicsit szétestünk, pontatlanok lettünk, sorra adtuk el a labdákat. Ám a lényeg, hogy ebben a rázós helyzetben is nyerni tudtunk, és mivel a franciák is győztek, továbbjutottunk. Ennek örülünk, de nem szeretnénk megelégedni ezzel, győzni akarunk Dél-Korea ellen is, és megcsípni a második helyet a csoportban. Persze azt nem tudjuk, hogy ha így lesz, milyen helyzetbe kerülünk, mert a másik kvartettben, ahonnan ellenfelet kapunk a keresztjátékban a nyolc közé kerülésért, egyelőre körbeverés van.”

Takács-Kiss Virág (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)

A Nigéria elleni meccsen a két magyar center, Juhász Dorka és Takács-Kiss történelmi teljesítményt nyújtott, hiszen együtt 30 (előbbi 16, utóbbi 14) lepattanót szedtek, amivel új világbajnoki rekordot állítottak fel. Az előző csúcsot két orosz játékos, Elena Baranova és Elena Hudacsova tartotta, ők 1998-ban, szintén Berlinben egy mérkőzésen egyenként 14, összesen 28 lepattanót szereztek. A mieink hétfőn 14.30-kor mérkőznek Dél-Koreával.

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Sokszor kerültünk már olyan szituációba, amikor a sorsunk másoktól is függött. Fantasztikus ez az eredmény, büszkének kell lennünk, de hiszem, hogy a jó emberek bevonzzák a jó dolgokat.

A Nigéria elleni csoportmeccs vége izgalmasan alakult, egy labdányira visszajöttek az utolsó percben, felsejlett a soproni olimpiai kvalifikációs torna, amikor 22 pontos vezetésről kaptunk ki a spanyoloktól…

Izgultunk mi is, akik a kispadon ültünk, de a csapat ezzel a mérkőzéssel is érettebbé vált, szombat este megtaláltuk magunkban az önbizalmat, ami ennek az összecsapásnak a megnyeréséhez kellett.

Juhász Dorka és Takács-Kiss Virág történelmi produkciót tett le az asztalra, törekedtünk arra, hogy kihasználjuk a magassági és minőségi fölényüket. Erre kell alapozni a folytatásban is?

Számos fegyvere van a csapatunknak, az ország 12 legjobbja van itt Berlinben, bármelyikünk képes arra, hogy a folytatásban élete meccsét játssza, és azzal nyerjünk. Dorka és Virág a válogatott alappillérei, hihetetlenül jól játszottak.

A franciák ellen 22, most 26 alkalommal adták el a labdát, ami borzasztóan sok. Hogyan lehetne ezt csökkenteni?

Még többet kell videózni, és segíteni egymásnak. A franciák ellen a félidőben megbeszéltük, odafigyelünk, sikerült is. Édesapám szokta mondani, a labda úgy reagál, ahogy kezeled. Ezt nem lehet büntetlenül folytatni, jobban kell koncentrálni.

KOSÁRLABDA

NŐI VILÁGBAJNOKSÁG, BERLIN

CSOPORTKÖR, 3. FORDULÓ

A HÉTFŐI PROGRAM

C-CSOPORT

11.30: Belgium–Ausztrália

11.30: Puerto Rico–Törökország

B-CSOPORT

14.30: MAGYARORSZÁG–Dél-Korea (Tv: M4 Sport) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

14.30: Nigéria–Franciaország

A-CSOPORT

17.50: Japán–Spanyolország (Tv: M4 Sport)

17.50: Németország–Mali

D-CSOPORT

20.45: Olaszország–Kína

20.45: Egyesült Államok–Csehország