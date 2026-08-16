Iraola Liverpoolja nagy tempóval és győzelemmel hangolt az idényrajtra

Este az Anfielden már az Iraola által legerősebbnek gondolt csapat lépett pályára, méghozzá 4–2–3–1-es hadrendben. Kerkez Milos balhátvédként kezdett, Szoboszlai Dominik pedig Ryan Gravenberch párjaként a középpálya tengelyében kapott szerepet, előttük Florian Wirtz mozgott tízesként. Már az első percekben látszott, mire építene az új menedzser: a Liverpool nagy tempót diktált, labdavesztés után azonnal visszatámadott, intenzív presszingjével gyakran kényszerítette hibára a Como játékosait. A labdaszerzésekből gyors akciók indultak, így a közönség élvezetes, eseménydús futballt láthatott. A Cesc Fabregas vezette olasz csapat sem húzódott be azonban tartósan a saját tizenhatosa elé, bátran próbált gurigázni, így mindkét fél előtt nyíltak területek, egymást követték a támadások.

Az angolok fölénye nem sokkal Szoboszlai Dominik nagy helyzete után góllá érett: a 23. percben Jeremie Frimpong tört előre a jobb oldalon, beadása után a bal szélen érkező Cody Gakpo a hosszú, bal sarokba lőtt.

🚨🌍 | GOAL: CODY GAKPO OPENS THE SCORING FOR LIVERPOOL!



Liverpool 1-0 Como. pic.twitter.com/s4Ry5yuDS7 — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

A szünet előtt jött a második hazai gól: Gakpo ezúttal az előkészítésben jeleskedett, lapos beadásából a debütáló Jérémy Jacquet közelről a kapuba továbbított – a francia védőnek lehengerlő volt a bemutatkozása, 21 éves kora ellenére rendkívül érett futballt láthattunk tőle.

🚨🌍 | GOAL: JEREMY JACQUET DOUBLES THE LEAD FOR LIVERPOOL!



Liverpool 2-0 Como. pic.twitter.com/rRjoM9UHiV — TheGoalsZone (@TheGoalsZone) August 16, 2026

A fordulás után Ronald Araújo váltotta a Rennes-től szerződtetett középhátvédet, ő is először lépett pályára a Liverpoolban. A második félidőre valamelyest csökkent az iram, ám a házigazda továbbra is kontrollálta a játékot, és nem engedte ki a kezéből kétgólos előnyét: 2–0-ra nyert.

Az angol sajtó összességében biztatónak látta a Pool főpróbáját. A The Liverpool Offside „magabiztos és nyugodt” győzelemről írt, kiemelve, hogy Iraola együttese mindkét félidőben kézben tartotta a mérkőzést, és a bajnoki rajtra élesebbnek, összeszokottabbnak tűnik – ez azért is előrelépés, mert a Leeds és a Monaco ellen is eltékozolta kétgólos előnyét. A This Is Anfield szerint is egyre tisztábban kirajzolódik a spanyol tréner elképzelése: az intenzív letámadás és a gyors, direkt játék már jóval markánsabban jelent meg, mint a felkészülés korábbi szakaszában.

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

LIVERPOOL (angol)–COMO (olasz) 2–0 (2–0)

Liverpool, Anfield. Vezette: Jones (angol)

LIVERPOOL: Alisson – Frimpong, Jacquet (R. Araújo, a szünetben), Van Dijk, Kerkez – Szoboszlai, Gravenberch – Ngumoha (Koumas, 62.), Wirtz (Nyoni, 73.), Gakpo (V. Munoz, 73.) – Isak (W. Wright, 84.). Vezetőedző: Andoni Iraola

COMO: Butez – Y. Couto, Jacobo Ramón, Chalobah (Kempf, 84.), Kaiki (Á. Valle, 81.) – L. Milla, Da Cunha (Perrone, 75.) – Liberali (N. Paz, 64.), Baturina (Caqueret, 75.), J. Rodríguez (A. Diao, 65.) – Duvikasz. Vezetőedző: Cesc Fabregas

Gólszerző: Gakpo (23.), Jacquet (44.)