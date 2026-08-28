Kontratámadás, 11 méteres öngól – második bajnokiját is megnyerte a Milan

A Milan szereplése most különösen érdekes magyar szempontból, hiszen a Ferencváros egyik ellenfele lesz az Európa-liga alapszakaszában.

Az első fordulóban a Torinót verte meg idegenben 2–1-re, míg ma este a Veneziát fogadta. A Milan végig fölényben játszott, sokkal több nagy helyzetet dolgozott ki, de először csak a 69. percben, egy kontratámadás végén talált be: Goncalo Ramos szépen kilőtte a bal alsó sarkot.

A 89. percben érdekes öngól tette biztossá a hazai sikert, a marokkói Reduan Halhal szerencsétlenül ért bele a kapusról kipattanó labdába, és 11 méterről a saját kapujába lőtt.

A Milan így 2–0-ra győzött, és két forduló után hibátlan az olasz élvonalban.

Összefoglaló

OLASZ SERIE A

2. FORDULÓ

Milan–Venezia 2–0 (G. Ramos 68., Halhal 89. – öngól)

Szombaton

18.30: Fiorentina–Frosinone (Tv: Match4)

18.30: Monza–Udinese

18.30: Sassuolo–Torino

20.45: Juventus–Parma (Tv: Arena4)

Vasárnap

18.30: Napoli–Como (Tv: Match4)

20.45: Cagliari–Internazionale (Tv: Match4)

20.45: Lazio–Genoa

Hétfőn

18.30: Lecce–AS Roma (Tv: Match4)

20.45: Atalanta–Bologna (Tv: Arena4)