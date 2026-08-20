Saját szurkolója rúgta fel a Juventus játékosát, sérülés lett a vége – videó

A Juventus utolsó nyári felkészülési mérkőzésén a felnőttcsapat 2–0-ra vezetett a klub második csapata, a Next Gen ellen az Allianz Stadionban. Francisco Conceicao a 15. perc környékén, Weston McKennie a félidő hajrájában volt eredményes, a találkozó azonban nem folytatódott a második játékrészben.

A mérkőzés szünetében ugyanis – a Juventus közlése szerint hagyományosan, ám az eddigieknél sokkal korábban – a szurkolók a pályára özönlöttek, így a második félidő helyett véget ért a találkozó. A pályára berohanó drukkerek egyike egyenesen Federico Gattihoz rohant, ám a találkozás előtti pillanatban elcsúszott, így el is találta a középhátvédet. A Juventus játékosa a földre került, és bokáját fájlalva hagyta el a pályát.

This is crazy 😭



Federico Gatti could miss Juventus’ first game of the season after a fan accidentally tackled him from behind during a pitch invasion in a friendly this week.



You genuinely can’t make this up.



📰 CorSport pic.twitter.com/of29ha91zv — Italian Football TV (@IFTVofficial) August 19, 2026

A sérülés miatt Gatti másnap nem tudott a csapattársaival együtt készülni. A Juventus tájékoztatása szerint a védő továbbra is egyéni edzésprogramot végez az ütközés következményeként, ugyanakkor a klubnál nincs különösebb aggodalom az állapotával kapcsolatban.

A Juventus vasárnap kezdi meg bajnoki szereplését a Frosinone otthonában, Gattinak tehát még van egy kis ideje a felépülésre.