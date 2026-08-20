Nemzeti Sportrádió

Saját szurkolója rúgta fel a Juventus játékosát, sérülés lett a vége – videó

R. D. P.R. D. P.
2026.08.20. 08:45
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Federico Gatti erre nem volt felkészülve (Fotó: Getty Images)
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Juventus sérülés Federico Gatti felkészülés
Egészen bizarr körülmények között szenvedett bokasérülést Federico Gatti, a Juventus olasz válogatott védője. A játékost nem ellenfél, hanem saját csapatának egyik pályára berohanó szurkolója ütötte el a hétfői, Next Gen (a Juventus második csapata, U23) elleni felkészülési mérkőzésen.

A Juventus utolsó nyári felkészülési mérkőzésén a felnőttcsapat 2–0-ra vezetett a klub második csapata, a Next Gen ellen az Allianz Stadionban. Francisco Conceicao a 15. perc környékén, Weston McKennie a félidő hajrájában volt eredményes, a találkozó azonban nem folytatódott a második játékrészben.

A mérkőzés szünetében ugyanis – a Juventus közlése szerint hagyományosan, ám az eddigieknél sokkal korábban – a szurkolók a pályára özönlöttek, így a második félidő helyett véget ért a találkozó. A pályára berohanó drukkerek egyike egyenesen Federico Gattihoz rohant, ám a találkozás előtti pillanatban elcsúszott, így el is találta a középhátvédet. A Juventus játékosa a földre került, és bokáját fájlalva hagyta el a pályát.

A sérülés miatt Gatti másnap nem tudott a csapattársaival együtt készülni. A Juventus tájékoztatása szerint a védő továbbra is egyéni edzésprogramot végez az ütközés következményeként, ugyanakkor a klubnál nincs különösebb aggodalom az állapotával kapcsolatban.

A Juventus vasárnap kezdi meg bajnoki szereplését a Frosinone otthonában, Gattinak tehát még van egy kis ideje a felépülésre.

 

Juventus sérülés Federico Gatti felkészülés
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