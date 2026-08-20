Saját szurkolója rúgta fel a Juventus játékosát, sérülés lett a vége – videó
A Juventus utolsó nyári felkészülési mérkőzésén a felnőttcsapat 2–0-ra vezetett a klub második csapata, a Next Gen ellen az Allianz Stadionban. Francisco Conceicao a 15. perc környékén, Weston McKennie a félidő hajrájában volt eredményes, a találkozó azonban nem folytatódott a második játékrészben.
A mérkőzés szünetében ugyanis – a Juventus közlése szerint hagyományosan, ám az eddigieknél sokkal korábban – a szurkolók a pályára özönlöttek, így a második félidő helyett véget ért a találkozó. A pályára berohanó drukkerek egyike egyenesen Federico Gattihoz rohant, ám a találkozás előtti pillanatban elcsúszott, így el is találta a középhátvédet. A Juventus játékosa a földre került, és bokáját fájlalva hagyta el a pályát.
A sérülés miatt Gatti másnap nem tudott a csapattársaival együtt készülni. A Juventus tájékoztatása szerint a védő továbbra is egyéni edzésprogramot végez az ütközés következményeként, ugyanakkor a klubnál nincs különösebb aggodalom az állapotával kapcsolatban.
A Juventus vasárnap kezdi meg bajnoki szereplését a Frosinone otthonában, Gattinak tehát még van egy kis ideje a felépülésre.