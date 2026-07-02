Nemzeti Sportrádió

Elliot Anderson brit átigazolási csúcsért a Manchester Cityhez szerződött

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.07.02. 15:51
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Immár Elliot Anderson a legdrágább angol labdarúgó (Fotó: Getty Images)
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Elliot Anderson Nottingham Forest angol átigazolás Manchester City Premier League
Elliot Anderson csütörtökön a Manchester City labdarúgócsapatához szerződött.

A 23 éves, az angol válogatottal jelenleg a világbajnokságon szereplő középpályás a Nottingham Forest együtteséből költözik át Manchesterbe.

Bár a felek nem hozták nyilvánosságra a vételárat, de sajtóértesülések szerint Anderson brit rekordot jelentő 116 millió fontért (48 milliárd forintért) vált csapatot. Az angol játékosért kifizetett csúcsot eddig az Arsenal tartotta, amely 2023-ban 105 millió fontért szerződtette a szintén nemzeti csapattag Declan Rice-t a West Ham Unitedtól.

 

Elliot Anderson Nottingham Forest angol átigazolás Manchester City Premier League
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