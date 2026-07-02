Elliot Anderson brit átigazolási csúcsért a Manchester Cityhez szerződött

A 23 éves, az angol válogatottal jelenleg a világbajnokságon szereplő középpályás a Nottingham Forest együtteséből költözik át Manchesterbe.

Bár a felek nem hozták nyilvánosságra a vételárat, de sajtóértesülések szerint Anderson brit rekordot jelentő 116 millió fontért (48 milliárd forintért) vált csapatot. Az angol játékosért kifizetett csúcsot eddig az Arsenal tartotta, amely 2023-ban 105 millió fontért szerződtette a szintén nemzeti csapattag Declan Rice-t a West Ham Unitedtól.