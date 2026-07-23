24 éves görög támadóval erősített az Arsenal – hivatalos

Az Arsenal a hivatalos oldalain közölte, hogy szerződtette az FC Bruges játékosát, Krisztosz Coliszt.

A 24 éves görög csatár a PAOK Thesszalonikiben kezdte pályafutását, az U19-es csapatban 27 meccsen 20 gólig jutott. 2020-ban az Olympiakosz ellen debütált a felnőttek között, ahol rögtön első idényében Görög Kupát nyert. Görögországból a PL-ben szereplő Norwichhoz került. Az angoloknál három év alatt 14 meccset játszott, folyamatosan kölcsönbe került: előbb a Twentéhez, majd a Düsseldorfhoz, utóbbi meg is vásárolta a játékjogát 2024-ben, de azonnal tovább is adta Belgiumba.

Az FC Bruges színeiben minden sorozatot figyelembe véve 108 mérkőzést játszott, ezeken 43 gólt és 45 gólpasszt szerzett. Az elsősorban balszélsőként játszó Colisz 2025-ben Belga Kupát nyert, és két egymást követő évben megválasztották a bajnokság legjobb játékosának.

A görög válogatottban 2020 októberében debütált, azóta 34 mérkőzésen lépett pályára és kilenc gólt szerzett.

Az Arsenal a Transfermarkt alapján 40 millió eurót fizetett a játékosért, aki a 17-es mezt fogja viselni.

„Krisztosz az elmúlt három idényben kiemelkedő gól- és gólpassz-statisztikákat produkált. emelni fogja a keretünk technikai színvonalát, miközben pozitív energiát, lelkesedést és erős mentalitást hoz a csapatunkba. Biztosak vagyunk abban, hogy jelentős hozzájárulást fog nyújtani a klubunkhoz, és reméljük, hogy szurkolóink élvezni fogják, ahogy az Arsenal mezében játszik” – mondta Andrea Berta, az Arsenal sportigazgatója.

„Azt hiszem, szükségem van egy kis időre, hogy felfogjam! Teljesen elképesztő, hogy egy ilyen nagy klubhoz, az angol bajnokhoz szerződhetek. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a következő idényben ennek a csapatnak a tagja lehetek. Már akkor izgatott lettem, amikor az ügynököm mondta, hogy talán van erre esély. Később egyre komolyabbá vált a dolog, és most itt vagyok” – mondta Colisz.

A görög szélső így folytatta: „Kellemes beszélgetésem volt Mikel Artetával. Körülbelül egy óra hosszat tartott. Mindenről beszéltünk: a klubról, magamról, az ő terveiről, természetesen rólam is, és a csapatról. Csak pozitív dolgokról volt szó. Szeretek direkten játszani, a gólokra és a gólpasszokra hajtok. Ez a szemléletem legyek akár középső csatár vagy szélső. ”



