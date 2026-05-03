Tarsoly Csaba elmondta a verzióját az ETO Park eladásáról

2026.05.03. 16:08
ETO ETO Park Tarsoly Csaba
Ahogy YouTube-csatornáján szombaton jelezte, a győri ETO labdarúgócsapatának korábbi elnöke, a 2024-ben bűnszervezetben elkövetett csalás és sikkasztás bűntettében első fokon 13 év fegyházbüntetésre ítélt Tarsoly Csaba vasárnap elmondta a saját verzióját az ETO Park eladásáról.

Tarsoly Csaba, a Quaestor Csoport korábbi vezetője, az ETO FC volt elnöke videósorozatot indított, melyben többek között a labdarúgásban vállalt szerepe is szóba kerül. Az első részben érintőlegesen beszélt az ETO stadionjáról, amelyre a vasárnapi második részben bővebben is kitért. Az alábbiakban olvashatják Tarsoly verzióját az ETO Park eladásáról. 

„(...)A Barlinek Kft. rendelkezett a majdnem 20 milliárd forint értékű követeléscsomaggal. Ez azért jelentős, mert 2021-ben a felszámoló árverésre írta ki az összes ingatlant. Két csomagot képzett, az egyik egy 1.8 milliárd forintos csomag volt, amibe beletartozott a 17 hektár telekterület és az edzőközpont egyhányada. A másik csomag 8.2 milliárd forint értékű volt, amiben beletartozott az összes felépítmény: a stadion, az energiaközpont, a promenád, a bevásárló- és élmény központ és a szálloda.

Az 1.8 milliárdos csomagot készpénzért a Magyar Állam vásárolta meg. A 8.2 milliárdos csomagot a Barlinek Kft. vette meg 400 millió forint készpénzért és 7.8 milliárd forint volt a követeléséből, amit beszámítottak.

De miután az ügylet lezárult, a 400 millió forintot visszakapta, mert övé volt a 20 milliárdos követelés, ahogy a Magyar Állam által befizetett 1.8 milliárd forintot is. Így a Barlinek Kft.-nek 600-700 millió forintjába került az ingatlanok megvétele.

Utána a Magyar Állam és a Barlinek Kft. csere ügylettel elcserélték egymással a stadiont és a területet. Így a Magyar Állam tulajdonába került a stadion, az edzőközpont és az edzőpályák területe.

A Barlinek Kft.-nél pedig maradt 70.000 négyzetméter telekterület, a szálloda, ami 10.000 négyzetméter, a majdnem 40.000 négyzetméteres bevásárlóközpont és irodaközpont, és az energiaközpont. Magyarul, a profitot termelő rész a Barlinek Kft.-é, a nonprofit rész, ami csak a veszteséget termeli, a Magyar Államé lett.”

 

