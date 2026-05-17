Nem volt esélye a bajnoki címre a Honvédnak, a Zugló kiütötte a kispestieket az utolsó fordulóban

LABDARÚGÓ NB II

30. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–BUDAPEST HONVÉD FC 4–1 (2–1)

Budapest, Szőnyi út, 1878 néző. Vezette: Derdák Marcell (Ország Péter, Tóth Csaba János)

BVSC: Petroff – Katona M., Vinícius, Lehoczky, Benkő-Bíró – Ominger G. (Bacsa P., 80.), Csernik – Vérten (Horváth Sz., a szünetben), Törőcsik P. (Pekár L., 64.), Dénes A. – Farkas B. Vezetőedző: Dragan Vukmir

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics (Kállai K., 58.), Szabó A., Csontos D. – Schön B., Szamosi Á., Pekár I., Varga B. (Hangya, a szünetben) – Zuigeber (Medgyes Z., a szünetben), Kántor K. (Pinte, 68.), Gyurcsó (Földi D, 74.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Törőcsik P. (31.), Vérten (33.), Dénes A. (48., 86.), ill. Csontos D. (12. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Büszke vagyok a csapat teljesítményére, megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. Jól játszottunk, szerintem a kilátogató nézők is élvezték a meccset. Nyáron kezdtünk építkezni, majd télen kicsit frissítettünk a kereten és bár hullámzó volt a teljesítményünk végül szépen sikerült zárni a szezont.

Feczkó Tamás: – Örülünk a feljutásnak és gratulálunk a BVSC-nek a mai teljesítményéhez!

ÖSSZEFOGLALÓ

A Vasas egy héttel ezelőtti legyőzésével a Honvéd szerzett magának egy halovány esélyt arra, hogy bajnokként zártja az NB II-es bajnokságot. A kispestieknek ehhez mindképpen nyerniük kellett a BVSC zuglói otthonában és reménykedni abban, hogy az angyalföldiek kikapnak hazai pályán az Ajkától.

Leginkább csak a hazai támadók hátát nézték a kispesti védők (Fotó: Dömötör Csaba)

Feczkó Tamás nem feltétlenül a legerősebb kezdőcsapatát küldte pályán a Szőnyi úton, hiszen a mindössze harmadik másodosztályú mérkőzését játszó 17 éves Schön Botond először, Varga Bence pedig mindössze harmadszor kezdett bajnoki mérkőzésen az idényben. Ennek ellenére is a vendégek szerezték meg a vezetést a 12. percben. Katona Máté hatalmas hibája után Csontos Dominik végezhetett el büntetőt és Petroff Zsombor hiába érezte az irányt, csak a kapufára tudta ütni a labdát, amely onnan a gólvonalon túlra gurult. A hátrányban levő hazaiak a bekapott gól után több veszélyes támadást is vezettek majd az egyik ilyen akció végén a 31. percben egyenlítettek. Ominger Gergő passza után Törőcsik Péter 12 méterről gurított a bal alsó sarokba. Két perc múlva már a hazaiak voltak előnyben. Farkas Balázs Kesző egy remek kiugratás után kicselezte Tomás Tujvelt majd remekül centerezett Vérten Milánhoz, aki harmadik másodosztályú bajnokiján megszerezte első gólját a zuglóiak felnőtt csapatában. Az első félidőt Petroff nagy védése zárta le, a hazaiak kapusa Szabó Alex 19 méterről előtt labdáját tolta ki a levegőben úszva a léc alól.

Dénes Adrián (sárgában) a második félidőben kétszer is betalált a Honvéd kapujába (Fotó: Dömötör Csaba)

A második félidő elején gyorsan kétgólosra nőtt a hazaiak előnye. Egy röviden kivágott labdát a félidőben pályára lépett Horváth Szabolcs emelt vissza egyből a tizenhatoson belülre, a kaputól 11 méterre helyezkedő Dénes Adrián pedig védőjét megelőzve a jobb alsó sarokba bólintott. A kétgólos hazai vezetés és a Vasas Ajka elleni előnye rányomta a bélyegét a találkozó további részére. A vendégek meddő mezőnyfölényt tudtak csak kialakítani, a kapura alig voltak veszélyesek. A hazaiak főleg kontrákból próbálkoztak és a hajrá perceiben negyedik góljukat is meg tudták szerezni. Dénes Adrián jobbról vezette középre a labdát és 18 méterről a kapuba bal oldalába lőtt. Az egész tavasszal remeklő zuglóiak remek győzelemmel búcsúztak közönségüktől, a kispestiek talán kicsit keserű szájízzel vehették át a lefújást követően az ezüstérmeket. 4–1

A rutinos Paulo Vinícius ma is a zuglói védelem oszlopa volt (Fotó: Dömötör Csaba)

PERCRŐL PERCRE