Magyarország–Szerbia visszavágó a kézilabda-vb-ért

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

Magyarország–Szerbia 17–17 (szünet)

Veszprém. One Veszprém Aréna. Vezeti: Jonas Eliasson, Anton Palsson (izlandiak)

Magyarország (meccskeret): Palasics, Bartucz – kapusok. Imre B., Ilic Z, Sipos A., Ligetvári, Szita, Fazekas G. Bóka, Bánhidi, Pergel, Ónodi-Jánoskúti, Krakovszki B., Lukács, Hanusz, Rosta M. – mezőnyjátékosok. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

Szerbia (meccskeret): Miloszavljev, Cupara – kapusok. Djukics, Kojadinovics, Sz. Dodics, Pesmalbek, Borzas, Szrdanovics, Mitrovics, Zsecsevics, V. Ilics, Marszenics, Kos 2, M. Dodics, Cenics, Micsics – mezőnyjátékosok. Szövetségi kapitány: Raúl González

