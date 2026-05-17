Magyarország–Szerbia visszavágó a kézilabda-vb-ért

2026.05.17. 17:19
Fotó: Szabó Miklós
magyar férfi kézilabda-válogatott férfi kézilabda-világbajnokság Szerbia
Kétgólos hátrányt kell ledolgoznia a magyar férfi kézilabda-válogatottnak Szerbia ellen Veszprémben, hogy kiharcolja a részvételi jogot a németországi világbajnokságon januárban. Kövesse velünk a mérkőzést élő közvetítésünk segítségével!

 

KÉZILABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
VISSZAVÁGÓ
Magyarország–Szerbia 17–17 (szünet)
Veszprém. One Veszprém Aréna. Vezeti: Jonas Eliasson, Anton Palsson (izlandiak)
Magyarország (meccskeret): Palasics, Bartucz – kapusok. Imre B., Ilic Z, Sipos A., Ligetvári, Szita, Fazekas G. Bóka, Bánhidi, Pergel, Ónodi-Jánoskúti, Krakovszki B., Lukács, Hanusz, Rosta M. – mezőnyjátékosok. Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez
Szerbia (meccskeret): Miloszavljev, Cupara – kapusok. Djukics, Kojadinovics, Sz. Dodics, Pesmalbek, Borzas, Szrdanovics, Mitrovics, Zsecsevics, V. Ilics, Marszenics, Kos 2, M. Dodics, Cenics, Micsics – mezőnyjátékosok. Szövetségi kapitány: Raúl González

