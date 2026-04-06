„Nincs varázspálcám” – Cristian Chivu a Roma legyőzéséről

Cristian Chivu, az Internazionale mestere érthetően boldogan nyilatkozott csapata magabiztos győzelme után: „Boldogok és elégedettek vagyunk. Fontos volt a mai (vasárnapi – a szerk.) győzelem. A szünetben arra kértem a játékosokat, hogy a második félidőt a lehető legjobb módon közelítsük meg és zárjuk le a mérkőzést. Talán az elmúlt néhány meccsen a második félidőben visszaesés volt tapasztalható, most azonban megfelelő szellemiségben érkeztünk” – idézte a román szakembert a La Gazzetta dello Sport.

A címvédő vezetőedzője az olasz futball általános válságára vonatkozó kérdésre is válaszolt: „Nincs varázspálcám, mindannyian bűnösök vagyunk. Meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat ehhez a világhoz és ehhez a játékhoz, amelybe a gyerekek és a szurkolók is beleszeretnek.”

Gian Piero Gasperini, az AS Roma vezetőedzője együttese első félidei játékával még elégedett volt, szavai szerint azonban a fordulás után pillanatok alatt nagyon rosszra fordult csapata helyzete, ez okozta a háromgólos vereséget: „Az első félidőben minden kétséget kizáróan nagyon jól futballoztunk, a második játékrész azonban komoly csapás volt számunkra. A harmadik gól után morálisan visszaestünk. Az Inter ellen megtörténhet, hogy idegenben elveszíted a mérkőzést, bár nyilvánvalóan nem így. A következő találkozókon azonban mindent bele fogunk adni. Még hét meccsünk van hátra, le vagyunk maradva, de mindent megteszünk” – fogalmazott a klub hivatalos honlapjának a tapasztalt mester.

A mérkőzés után a Gazzetta egyébként külön cikket is szentelt a Roma gyenge szereplésének: a lapnál emlékeztettek arra, hogy a fővárosiak 116.5 millió eurót költöttek a piacon, javulás viszont nem tapasztalható. „Houston, nem csak egy problémánk van” – kezdték az elemzést ezzel a szellemes felütéssel.

Kiemelték annak a jelentőségét, hogy hét fordulóval a bajnokság zárása előtt a Roma egyre nehezebb helyzetben van, ami a Bajnokok Ligája-szereplés kivívását illeti. A gárda már nyolc éve nem szerepelt a legrangosabb európai kupasorozatban, és a dinamikáját nézve erre most is egyre kevesebb esély mutatkozik. Gasperini csapata a legutóbbi négy bajnokijából hármat elveszített, miközben az Európa-ligától is búcsúzni volt kénytelen.