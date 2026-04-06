„Nincs varázspálcám” – Cristian Chivu a Roma legyőzéséről
Cristian Chivu, az Internazionale mestere érthetően boldogan nyilatkozott csapata magabiztos győzelme után: „Boldogok és elégedettek vagyunk. Fontos volt a mai (vasárnapi – a szerk.) győzelem. A szünetben arra kértem a játékosokat, hogy a második félidőt a lehető legjobb módon közelítsük meg és zárjuk le a mérkőzést. Talán az elmúlt néhány meccsen a második félidőben visszaesés volt tapasztalható, most azonban megfelelő szellemiségben érkeztünk” – idézte a román szakembert a La Gazzetta dello Sport.
A címvédő vezetőedzője az olasz futball általános válságára vonatkozó kérdésre is válaszolt: „Nincs varázspálcám, mindannyian bűnösök vagyunk. Meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat ehhez a világhoz és ehhez a játékhoz, amelybe a gyerekek és a szurkolók is beleszeretnek.”
Gian Piero Gasperini, az AS Roma vezetőedzője együttese első félidei játékával még elégedett volt, szavai szerint azonban a fordulás után pillanatok alatt nagyon rosszra fordult csapata helyzete, ez okozta a háromgólos vereséget: „Az első félidőben minden kétséget kizáróan nagyon jól futballoztunk, a második játékrész azonban komoly csapás volt számunkra. A harmadik gól után morálisan visszaestünk. Az Inter ellen megtörténhet, hogy idegenben elveszíted a mérkőzést, bár nyilvánvalóan nem így. A következő találkozókon azonban mindent bele fogunk adni. Még hét meccsünk van hátra, le vagyunk maradva, de mindent megteszünk” – fogalmazott a klub hivatalos honlapjának a tapasztalt mester.
A mérkőzés után a Gazzetta egyébként külön cikket is szentelt a Roma gyenge szereplésének: a lapnál emlékeztettek arra, hogy a fővárosiak 116.5 millió eurót költöttek a piacon, javulás viszont nem tapasztalható. „Houston, nem csak egy problémánk van” – kezdték az elemzést ezzel a szellemes felütéssel.
Kiemelték annak a jelentőségét, hogy hét fordulóval a bajnokság zárása előtt a Roma egyre nehezebb helyzetben van, ami a Bajnokok Ligája-szereplés kivívását illeti. A gárda már nyolc éve nem szerepelt a legrangosabb európai kupasorozatban, és a dinamikáját nézve erre most is egyre kevesebb esély mutatkozik. Gasperini csapata a legutóbbi négy bajnokijából hármat elveszített, miközben az Európa-ligától is búcsúzni volt kénytelen.
Thuram vezérletével az Inter öt góllal küldte haza a Romát
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Internazionale
31
23
3
5
71–26
+45
72
|2. Milan
30
18
9
3
47–23
+24
63
|3. Napoli
30
19
5
6
46–30
+16
62
|4. Como
30
16
9
5
53–22
+31
57
|5. Juventus
30
15
9
6
52–29
+23
54
|6. Roma
31
17
3
11
42–28
+14
54
|7. Atalanta
30
13
11
6
41–27
+14
50
|8. Bologna
31
13
6
12
40–37
+3
45
|9. Lazio
31
11
11
9
32–29
+3
44
|10. Sassuolo
31
12
6
13
38–41
–3
42
|11. Udinese
30
11
6
13
35–42
–7
39
|12. Torino
31
10
6
15
35–53
–18
36
|13. Parma
31
8
11
12
22–39
–17
35
|14. Genoa
30
8
9
13
36–42
–6
33
|15. Fiorentina
31
7
11
13
36–44
–8
32
|16. Cagliari
31
7
9
15
32–44
–12
30
|17. Lecce
30
7
6
17
21–40
–19
27
|18. Cremonese
31
6
9
16
26–46
–20
27
|19. Verona
31
3
9
19
22–53
–31
18
|20. Pisa
31
2
12
17
23–55
–32
18