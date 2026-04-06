„Nincs varázspálcám” – Cristian Chivu a Roma legyőzéséről

2026.04.06. 09:36
Chivu (jobbra) ezúttal elégedett lehetett csapata teljesítményével, Gasperini már kevésbé (Fotó: Getty Images)
Mint ismert, az Internazionale 5–2-re legyőzte a Romát az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 31. fordulójának vasárnapi játéknapján. A mérkőzés után a két csapat vezetőedzője, Cristian Chivu és Gian Piero Gasperini értékelt.

Cristian Chivu, az Internazionale mestere érthetően boldogan nyilatkozott csapata magabiztos győzelme után: „Boldogok és elégedettek vagyunk. Fontos volt a mai (vasárnapi – a szerk.) győzelem. A szünetben arra kértem a játékosokat, hogy a második félidőt a lehető legjobb módon közelítsük meg és zárjuk le a mérkőzést. Talán az elmúlt néhány meccsen a második félidőben visszaesés volt tapasztalható, most azonban megfelelő szellemiségben érkeztünk” – idézte a román szakembert a La Gazzetta dello Sport.

A címvédő vezetőedzője az olasz futball általános válságára vonatkozó kérdésre is válaszolt: „Nincs varázspálcám, mindannyian bűnösök vagyunk. Meg kell változtatnunk a hozzáállásunkat ehhez a világhoz és ehhez a játékhoz, amelybe a gyerekek és a szurkolók is beleszeretnek.”

Gian Piero Gasperini, az AS Roma vezetőedzője együttese első félidei játékával még elégedett volt, szavai szerint azonban a fordulás után pillanatok alatt nagyon rosszra fordult csapata helyzete, ez okozta a háromgólos vereséget: „Az első félidőben minden kétséget kizáróan nagyon jól futballoztunk, a második játékrész azonban komoly csapás volt számunkra. A harmadik gól után morálisan visszaestünk. Az Inter ellen megtörténhet, hogy idegenben elveszíted a mérkőzést, bár nyilvánvalóan nem így. A következő találkozókon azonban mindent bele fogunk adni. Még hét meccsünk van hátra, le vagyunk maradva, de mindent megteszünk” – fogalmazott a klub hivatalos honlapjának a tapasztalt mester.

A mérkőzés után a Gazzetta egyébként külön cikket is szentelt a Roma gyenge szereplésének: a lapnál emlékeztettek arra, hogy a fővárosiak 116.5 millió eurót költöttek a piacon, javulás viszont nem tapasztalható. „Houston, nem csak egy problémánk van” – kezdték az elemzést ezzel a szellemes felütéssel.

Kiemelték annak a jelentőségét, hogy hét fordulóval a bajnokság zárása előtt a Roma egyre nehezebb helyzetben van, ami a Bajnokok Ligája-szereplés kivívását illeti. A gárda már nyolc éve nem szerepelt a legrangosabb európai kupasorozatban, és a dinamikáját nézve erre most is egyre kevesebb esély mutatkozik. Gasperini csapata a legutóbbi négy bajnokijából hármat elveszített, miközben az Európa-ligától is búcsúzni volt kénytelen. 

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Internazionale

31

23

3

5

71–26

+45 

72 

2. Milan

30

18

9

3

47–23

+24 

63 

3. Napoli

30

19

5

6

46–30

+16 

62 

4. Como

30

16

9

5

53–22

+31 

57 

5. Juventus

30

15

9

6

52–29

+23 

54 

6. Roma

31

17

3

11

42–28

+14 

54 

7. Atalanta

30

13

11

6

41–27

+14 

50 

8. Bologna

31

13

6

12

40–37

+3 

45 

9. Lazio

31

11

11

9

32–29

+3 

44 

10. Sassuolo

31

12

6

13

38–41

–3 

42 

11. Udinese

30

11

6

13

35–42

–7 

39 

12. Torino

31

10

6

15

35–53

–18 

36 

13. Parma

31

8

11

12

22–39

–17 

35 

14. Genoa

30

8

9

13

36–42

–6 

33 

15. Fiorentina

31

7

11

13

36–44

–8 

32 

16. Cagliari

31

7

9

15

32–44

–12 

30 

17. Lecce

30

7

6

17

21–40

–19 

27 

18. Cremonese

31

6

9

16

26–46

–20 

27 

19. Verona

31

3

9

19

22–53

–31 

18 

20. Pisa

31

2

12

17

23–55

–32 

18 

 

