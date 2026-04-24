Nemzeti Sportrádió

A Debrecen meghosszabbította 20 éves kapusa szerződését – hivatalos

T. Z.T. Z.
2026.04.24. 14:56
null
Erdélyi Benedek (jobbra) és Bogdán Ádám (Fotó: DVSC/Facebook)
Címkék
NB I Erdélyi Benedek DVSC magyar foci Debrecen
A labdarúgó NB I-ben szereplő DVSC péntek délután hivatalos felületein jelentette be, hogy meghosszabbította Erdélyi Benedek szerződését.

A 20 éves, saját nevelésű kapus 2029. június 30-ig kötelezte el magát a hajdúsági csapathoz. Erdélyi Benedek a tavaszi szezonban 11 bajnokin őrizte a Loki kapuját és meghívót kapott az U21-es válogatottba is.

„Rendkívül örömteli, hogy egy saját nevelésű fiatal kapus így be tudott illeszkedni a csapatba, és szinte feledtetni tudta az ősszel jól teljesítő Varga Ádámot. Ez önmagában is óriás dicséret Beninek, boldogok  vagyunk, hogy megszületett a hosszabbítás. Mindez alapvetően beleillik az általunk elképzelt koncepcióba,  illetve abba, amit gondolunk a klub múltjáról és jövőjéről” – idézte a klub hivatalos közösségi oldala Bogdán Ádám sportigazgatót.

 

NB I Erdélyi Benedek DVSC magyar foci Debrecen
Legfrissebb hírek

