A Debrecen meghosszabbította 20 éves kapusa szerződését – hivatalos

A 20 éves, saját nevelésű kapus 2029. június 30-ig kötelezte el magát a hajdúsági csapathoz. Erdélyi Benedek a tavaszi szezonban 11 bajnokin őrizte a Loki kapuját és meghívót kapott az U21-es válogatottba is.

„Rendkívül örömteli, hogy egy saját nevelésű fiatal kapus így be tudott illeszkedni a csapatba, és szinte feledtetni tudta az ősszel jól teljesítő Varga Ádámot. Ez önmagában is óriás dicséret Beninek, boldogok vagyunk, hogy megszületett a hosszabbítás. Mindez alapvetően beleillik az általunk elképzelt koncepcióba, illetve abba, amit gondolunk a klub múltjáról és jövőjéről” – idézte a klub hivatalos közösségi oldala Bogdán Ádám sportigazgatót.