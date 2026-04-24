Red Bull Four 2 Score: három csapat jutott el Győrből az országos döntőre

Mint írtunk róla, a sikeres 2025-ös debütálás után az idén is hazánkba érkezett a világ legnagyobb amatőr kispályás labdarúgótornája, a Red Bull Four 2 Score. Ebben az egyedülálló szabályrendszerben a négyfős csapatok (egy opcionális cserével) kapus nélkül játszanak egymás ellen egy tízperces meccset. Fontos szabály volt, hogy a találkozó első és utolsó percében szerzett gólok duplán számítanak.

A szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményből kiderül, hogy a világméretű tornán összesen 20 ország vesz részt, melyek nemzeti selejtezőkön döntik el, hogy melyik csapat képviselheti hazáját Kanadában a globális döntőben. Tavaly a Szoboszlai Dominik gyerekkori barátai alkotta csapat, a Dominaters bizonyult a legjobbnak Magyarországon, akik az idén így automatikusan az országos döntőben indulnak.

Kihívóik viszont április 22-én, szerdán megkezdték a selejtezőket, méghozzá Győrben a Széchenyi István Egyetemen. Összesen 17 amatőr csapat vett részt az első selejtezőn, a csoportmeccsek után a legjobb nyolc a negyeddöntőkkel folytatta. A tornát az ellenállhatatlanul játszó Croissant nyerte meg, de az országos döntőbe az ezüstérmes FST és a Red Devils elleni bronzmérkőzést megnyerő East Great Falls is bejutott.

A remek hangulatú nap során a nézők a Nemzeti Sport sátrában kipróbálhatták a rúgáserősség-mérőt és az ülőfocit is, illetve olyan korábbi válogatott labdarúgókkal találkozhattak, mint Torghelle Sándor vagy Kabát Péter. Mindketten a selejtezőkben búcsúzó csapatok tagjai közül állítanak össze scoutként egy-egy válogatott csapatot az országos döntőre, Kabát már „igazolt” is egy tehetséget a fináléra, Torghelle még inkább kivár, szeretné megnézni a teljes mezőnyt.

Erre legközelebb május 8–9-én, a Testnevelési Egyetemen lesz lehetősége, ekkor rendezik a selejtezők második és egyben utolsó fordulóját. A selejtezőkre gyakorlatilag bárki jelentkezhet IDE KATTINVA. A fővárosi országos döntőre a selejtezőkből három-három csapat jut be, valamint a címvédő Dominatersen, Kabát, illetve Torghelle csapatain kívül a 95-szörös válogatott Juhász Roland, a népszerű előadó, Gyuris Bence és a freestyle focista, Nabil Hamza is delegál egy-egy együttest.

Az országos finálét május 31-én rendezik, a győztes a torontói globális döntőben képviselheti Magyarországot.