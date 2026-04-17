A szünet előtt jöttek a gólok, a Sassuolo legyűrte a Comót

A vendégek irányították a játékot az első félidőben, majd a szünet előtt felpörögtek az események: egy szöglet utáni kontra végén Nzola ugratta ki a Cristian Volpatót, aki ziccerben a kaputól messze járó Butez fölött a hálóba nyeste a labdát. Két perccel később ismét lecsapott a Sassuolo, s az első gólt előkészítő M'Bala Nzola ezúttal saját maga fejezte be az akciót. Ezzel még nem volt vége a félidőnek, Smolcic beadását Nico Paz 12 méterről bólintotta a jobb felsőbe – lélektanilag jó pillanatban szépített a Como.

A fordulás után tovább ostromolta a kaput Cesc Fabregas együttese, de a hazaiak állták a sarat, így végül mindhárom pontot ők tették zsebre. 2–1

OLASZ SERIE A

33. FORDULÓ

Sassuolo–Como 2–1 (Volpato 42., Nzola 44., ill. Paz 45+2.)

Később

20.45: Internazionale–Cagliari

SZOMBAT

15.00: Udinese–Parma

18.00: Napoli–Lazio (Tv: Arena4)

20.45: Roma–Atalanta (Tv: Match4)

VASÁRNAP

12.30: Cremonese–Torino

15.00: Hellas Verona–Milan

18.00: Pisa–Genoa (Tv: Match4)

20.45: Juventus–Bologna (Tv: Match4)

HÉTFŐ

20.45: Lecce–Fiorentina (Tv: Arena4)