Arkadiusz Milik elképesztően balszerencsés, újra megsérült

2026.04.15. 14:37
Arkadiusz Milik Juventus Serie A
A Juventus labdarúgócsapata a hivatalos honlapján jelentette be, hogy Arkadiusz Milik a keddi edzésen megsérült, így vége az idényének.

A Juventus beszámolója szerint Arkadiusz Milik a keddi edzésen combizomsérülést szenvedett. A klub közleménye szerint a támadóra a következő tíz napon belül újabb vizsgálat vár, és akkor tudnak csak felvilágosítást adni, milyen hosszú kényszerpihenőre számíthat a csatár.

Olasz sajtóértesülések szerint Milikre legalább négy-öt hét pihenő vár, így az idény utolsó mérkőzésein már nem játszhat.

Milik rendkívül balszerencsés, hiszen csak márciusban tért vissza hosszú sérülése után, két bajnokin 34 percnyi lehetőséget kapott. A 32 éves futballista 2024 és 2026 között folyamatosan sérülésekkel küzdött, a vádlija, a térde és a combközelítő izma sem volt rendben. A sérülések miatt a teljes 2024–2025-ös idényt kihagyta, korábban a 2020-as és a 2024-es Eb-ről is lemaradt.

A lengyel támadó 2022 óta a Juventus játékosa, de csak 77 mérkőzésen játszott, amelyeken 17 gólt szerzett. Szerződése jövő nyáron jár le Torinóban.

 

 

 

