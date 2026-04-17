Az idény végéig NB II-es csapatban folytatja pályafutását az ETO fiatalja

VARGA BALÁZS
2026.04.17. 18:24
null
Huszár Marcell (középen) az NB II-es Szentlőrincet segítheti az utolsó fordulókban a játékával (Fotó: Kovács Péter)
Szentlőrinc NB II NB I ETO ETO FC Huszár Marcell kooperációs kölcsön
A labdarúgó NB I-ben a bajnoki címért harcoló ETO FC pénteken közölte, hogy kooperációs szerződés keretében Huszár Marcell a másodosztályú Szentlőrincben futballozik a tavaszi szezon hátralevő részében.

Mint az ETO a közösségi oldalán írja, Huszár Marcell a szezon végéig a Szentlőrincet segíti a bennmaradás kiharcolásában – a Baranya megyei piros-feketék 25 forduló után az utolsó helyen állnak a másodosztályban.

A 20 éves támadó ebben az idényben 14 alkalommal lépett pályára az NB I-ben – mindannyiszor csereként –, és három gólt szerzett, míg a győriek NB III-as tartalékcsapatában nyolc meccsen kétszer volt eredményes.

 

Szentlőrinc NB II NB I ETO ETO FC Huszár Marcell kooperációs kölcsön
