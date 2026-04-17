Az idény végéig NB II-es csapatban folytatja pályafutását az ETO fiatalja

Mint az ETO a közösségi oldalán írja, Huszár Marcell a szezon végéig a Szentlőrincet segíti a bennmaradás kiharcolásában – a Baranya megyei piros-feketék 25 forduló után az utolsó helyen állnak a másodosztályban.

A 20 éves támadó ebben az idényben 14 alkalommal lépett pályára az NB I-ben – mindannyiszor csereként –, és három gólt szerzett, míg a győriek NB III-as tartalékcsapatában nyolc meccsen kétszer volt eredményes.