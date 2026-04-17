Két magyar válogatott kézilabdázó is Wetzlarba igazolhat

2026.04.17. 18:03
Fotók: Szabó Miklós, Árvai Károly
HSG Wetzlar Pergel Andrej férfi kézilabda Bartucz László
Két magyar válogatott kézilabdázó, Bartucz László és Pergel Andrej is a német HSG Wetzlar csapatához igazolhat idén nyáron.

A spanyol mibalonmano.com szakportál cikke szerint a német MT Melsungen kapusának és a spanyol CB Ciudad de Logrono balátlövőjének átigazolása is szinte biztosra vehető. Egyedül azon múlik, hogy a HSG Wetzlar benn marad-e a Bundesligában, ugyanis hat fordulóval az idény vége előtt az utolsó előtti (17.) helyen áll a tabellán, de hátránya csupán egy pont a 16. helyezett GWD Mindennel szemben.

A Melsungen montenegrói kapusa, Nebojsa Szimics felépült súlyos térdsérüléséből, ezért Bartucz nagyon kevés lehetőséget kap, és március közepén hivatalossá vált, hogy egy idény után távozik a klubtól. Őt tavaly Michael Allendorf szerződtette a német élvonalbeli klubhoz, aki azonban októberben távozott, és immár a HSG Wetzlar sportigazgatójaként tevékenykedik.

A zentai születésű, junior-világbajnoki ezüstérmes Pergel Andrej korábban a Veszprém és a Tatabánya játékosa volt, majd 2024 nyarán igazolt Logronóba, ahol Miguel Ángel Velasco Encinas, a magyar válogatott másodedzője a csapat vezetőedzője.

 

