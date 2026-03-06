Olimpiai bronzérmes és paralimpiai bajnok is szerepel a négy év után visszatérő Exatlonban

Négy év kihagyás után március 23-án indul az Exatlon Hungary új évada, amelynek végén két trófea és a velük járó 15-15 millió forint talál gazdára, hiszen ezúttal is egy női és egy férfi győztest hirdet az Exatlon Hungary – olvasható a TV2 közleményében.

Az Exatlon Hungary küzdelmei ezúttal is a Dominikai Köztársaságban zajlanak, vadonatúj pályákon, minden eddiginél nagyobb kihívást jelentve a versenyzőknek. A sport-reality műsorvezető párosa ezúttal is Palik László és Gelencsér Tímea.

Az Exatlon Hungary versenyének tíz bajnok és tíz kihívó vág neki.

A Bajnokok: Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon, huszonhatszoros Európa-bajnoki érmes, sokszoros magyar bajnok úszó; Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta; Halász Jázmin junior világbajnok, kilencszeres Európa bajnok, jelenleg a világranglista 5. helyezett karatékája; Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok, négyszeres magyar és nyílt matchplay bajnok, ötszörös magyar amatőr bajnok golfozó; Karvalics Eszter INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő; Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok, hatszoros magyar bajnok úszó; Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó; Bacskai Balázs junior világbajnok, felnőtt Európa bajnok, olimpikon, IBO interkontinentális bajnok és WBO Európa-bajnok ökölvívó; Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok, Európa-bajnok kerékpározó; Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező, aki feljutott az Australian Open főtáblájára és a Magyar Davis-kupa csapat tagja.

A Kihívók: Csóri Dorka pilates edző; Komsa Nikolett kézilabda edző; Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó, modell; Szabó Anikó koreográfus, táncművész; Szabó Réka óvodapedagógus; Hadobás Olivér sportmarketing szakember; Horváth Roland sportelemző; Koplányi Gábor projekt koordinátor; Máté Balázs hegesztő; Nagy Benedek tartalomgyártó.