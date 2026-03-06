Nemzeti Sportrádió

Olimpiai bronzérmes és paralimpiai bajnok is szerepel a négy év után visszatérő Exatlonban

2026.03.06. 12:21
Kenderesi Tamás Ekler Luca Jakabos Zsuzsanna Exatlon Hungary
Négy év kihagyás után visszatér a TV2 sport-realityje, az Exatlon Hungary. A Bajnokok és Kihívók a mesés Dominikai Köztársaságban zajló harcát március 23-tól követhetik nyomon a tévéznézők Palik László és Gelencsér Tímea műsorvezetése mellett. Többek között az Exatlon Hungary pályájára lép Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon úszó, Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok paraatléta, Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes úszó és a többszörös magyar bajnok teniszező Valkusz Máté is. Az évad végén pedig kiderül, hogy melyik női és férfi versenyző emelheti magasba az Exatlon Hungary trófeáját és viheti haza a vele járó 15 millió forintos fődíjat.

Négy év kihagyás után március 23-án indul az Exatlon Hungary új évada, amelynek végén két trófea és a velük járó 15-15 millió forint talál gazdára, hiszen ezúttal is egy női és egy férfi győztest hirdet az Exatlon Hungary – olvasható a TV2 közleményében.

Az Exatlon Hungary küzdelmei ezúttal is a Dominikai Köztársaságban zajlanak, vadonatúj pályákon, minden eddiginél nagyobb kihívást jelentve a versenyzőknek. A sport-reality műsorvezető párosa ezúttal is Palik László és Gelencsér Tímea.

Az Exatlon Hungary versenyének tíz bajnok és tíz kihívó vág neki. 

 

A Bajnokok: Jakabos Zsuzsanna ötszörös olimpikon, huszonhatszoros Európa-bajnoki érmes, sokszoros magyar bajnok úszó; Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok, hétszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok paraatléta; Halász Jázmin junior világbajnok, kilencszeres Európa bajnok, jelenleg a világranglista 5. helyezett karatékája; Vadkerti Adél háromszoros Magyar Kupa győztes, kétszeres magyar amatőr nyílt bajnok, négyszeres magyar és nyílt matchplay bajnok, ötszörös magyar amatőr bajnok golfozó; Karvalics Eszter INBA abszolút fitness bajnok, INBA naturál olimpikon, profi naturál testépítő; Kenderesi Tamás olimpiai bronzérmes, négyszeres Európa bajnoki érmes, ifjúsági olimpia bajnok, hatszoros magyar bajnok úszó; Lencse László kétszeres magyar bajnok labdarúgó; Bacskai Balázs junior világbajnok, felnőtt Európa bajnok, olimpikon, IBO interkontinentális bajnok és WBO Európa-bajnok ökölvívó; Filutás Viktor harmincegyszeres magyar bajnok, Európa-bajnok kerékpározó; Valkusz Máté többszörös magyar bajnok, junior világranglista 1. helyezett teniszező, aki feljutott az Australian Open főtáblájára és a Magyar Davis-kupa csapat tagja.

 

A Kihívók: Csóri Dorka pilates edző; Komsa Nikolett kézilabda edző; Sótonyi Boróka dietetikus, tartalomgyártó, modell; Szabó Anikó koreográfus, táncművész; Szabó Réka óvodapedagógus; Hadobás Olivér sportmarketing szakember; Horváth Roland sportelemző; Koplányi Gábor projekt koordinátor; Máté Balázs hegesztő; Nagy Benedek tartalomgyártó.

 

 

