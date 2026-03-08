Serie A: Milan–Inter

Az idényben minden eddiginél nagyobb lépést tehet a bajnoki cím felé a Serie A élén álló Inter, amely kissé megfogyatkozva a városi rivális Milannal csap össze a San Siróban. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!

OLASZ SERIE A

28. FORDULÓ

Milan–Internazionale 0–0

Milánó, San Siro. Vezeti: Doveri

Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Estupinán – Pulisic, Leao. Vezetőedző: Massimiliano Allegri

Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhitarjan, Dimarco – Bonny, P. Esposito. Vezetőedző: Cristian Chivu