Serie A: Milan–Inter
Az idényben minden eddiginél nagyobb lépést tehet a bajnoki cím felé a Serie A élén álló Inter, amely kissé megfogyatkozva a városi rivális Milannal csap össze a San Siróban. Kövesse élőben nálunk a mérkőzés alakulását, percről percre!
OLASZ SERIE A
28. FORDULÓ
Milan–Internazionale 0–0
Milánó, San Siro. Vezeti: Doveri
Milan: Maignan – Tomori, De Winter, Pavlovics – Saelemaekers, Y. Fofana, Modric, Rabiot, Estupinán – Pulisic, Leao. Vezetőedző: Massimiliano Allegri
Inter: Sommer – Bisseck, Akanji, Bastoni – Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mhitarjan, Dimarco – Bonny, P. Esposito. Vezetőedző: Cristian Chivu
