Nemzeti Sportrádió

A Juventusé az egyik legnagyobb tehetség, 133 millió eurót is érhet

ROCK PÉTER
2026.03.25. 14:40
Kenan Yildiz ebben az idényben 11 gólnál és 10 asszisztnál jár (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kenan Yildiz Pio Esposito CIES
A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) friss kimutatása szerint Kenan Yildiz vezeti a világ legértékesebb, 23 év alatti labdarúgóinak rangsorát, azok közül, akik nem a tíz legerősebb klub egyikéhez tartoznak. A Juventus török tehetségének átigazolási értéke akár a 133.5 millió eurót is elérheti.

A CIES statisztikai modellje alapján összeállított lista második helyén Pio Esposito áll, akinek értékét 94.7 millió euróra becsülik, míg a dobogó harmadik fokára a Yan Diomande került 83.4 millió euróval.

Yan Diomande és Pio Esposito is kérőkre számíthat nyáron (Fotó: Getty Images)

A legjobb ötbe még Christian Kofane (80.9 millió euró) és Victor Froholdt (80.3 millió euró) fért be. Közös bennük, hogy mindannyian legalább 2029-ig szóló szerződéssel rendelkeznek, ami jelentősen növeli klubjaik alkupozícióját.

A top 100-as listán összesen 12 különböző bajnokság képviselteti magát, a legtöbb játékost az angol élvonal, a Premier League adja, szám szerint 25-öt: például a paraguayi Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), a holland Xavi Simons (Tottenham Hotspur) és a francia Junior Kroupi (AFC Bournemouth) is a lista élmezőnyében szerepel.


Az elitligákon kívül a legmagasabbra értékelt futballisták között ott van a brazil Vitor Roque (Palmeiras), valamint az FC Porto két játékosa, Samu Aghehowa és Rodrigo Mora is.

A tíz legerősebb klubcsapat a CIES szerint (betűrend szerint sorolva): Arsenal, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid.

 

Ezek is érdekelhetik