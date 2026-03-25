A Juventusé az egyik legnagyobb tehetség, 133 millió eurót is érhet

A CIES statisztikai modellje alapján összeállított lista második helyén Pio Esposito áll, akinek értékét 94.7 millió euróra becsülik, míg a dobogó harmadik fokára a Yan Diomande került 83.4 millió euróval.

A legjobb ötbe még Christian Kofane (80.9 millió euró) és Victor Froholdt (80.3 millió euró) fért be. Közös bennük, hogy mindannyian legalább 2029-ig szóló szerződéssel rendelkeznek, ami jelentősen növeli klubjaik alkupozícióját.

A top 100-as listán összesen 12 különböző bajnokság képviselteti magát, a legtöbb játékost az angol élvonal, a Premier League adja, szám szerint 25-öt: például a paraguayi Diego Gómez (Brighton & Hove Albion), a holland Xavi Simons (Tottenham Hotspur) és a francia Junior Kroupi (AFC Bournemouth) is a lista élmezőnyében szerepel.



Az elitligákon kívül a legmagasabbra értékelt futballisták között ott van a brazil Vitor Roque (Palmeiras), valamint az FC Porto két játékosa, Samu Aghehowa és Rodrigo Mora is.

A tíz legerősebb klubcsapat a CIES szerint (betűrend szerint sorolva): Arsenal, Atlético Madrid, FC Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Paris Saint-Germain, Real Madrid.