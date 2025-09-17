A Chelsea költött legtöbbet a keretére, öt Premier League-klub jár 1 milliárd felett

A lista élén a Chelsea áll, amely eddig összesen 1,314 milliárd eurót költött jelenlegi keretére. A londoni klub legdrágább igazolása Moisés Caicedo volt, akiért 134 millió eurót fizetett, ez a teljes összeg 10 százalékát teszi ki.

A dobogón két másik angol óriás követi a Chelsea-t: a Manchester City 1,128 milliárd, a Manchester United pedig 1,071 milliárd eurós befektetéssel. Nem sokkal mögöttük a Liverpool (1,065 milliárd) és az Arsenal (1,001 milliárd) zárja az angol dominanciát.

Anglián kívül egyetlen klub sem érte el az egymilliárdos határt. A legtöbbet a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain költötte, 873 millió euróval a hetedik helyen áll, közvetlenül a Real Madrid előtt. Európán kívül a szaúdi Al-Hilal a legjelentősebb befektető, amely 451 millió eurós keretével a 19. helyen szerepel.

Az adatok szerint tavalyhoz képest jelentős emelkedés történt: a tíz legtöbbet költő klub jelenlegi kereteire fordított összeg 15 százalékkal nőtt, 8,44 milliárdról 9,67 milliárd euróra. A teljes 100-as lista esetében a növekedés 12 százalék, azaz 26,23 milliárdról 29,42 milliárd euróra emelkedett.