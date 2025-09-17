Nemzeti Sportrádió

A Chelsea költött legtöbbet a keretére, öt Premier League-klub jár 1 milliárd felett

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.09.17. 13:29
null
Alejandro Garnacho (jobbra) 46,2 millió eurójába került a Chelsea-nek (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea CIES Ligue 1 Bundesliga Serie A átigazolás Premier League La Liga
A Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) legfrissebb, 513. heti jelentése bemutatta a világ 100 legnagyobb összegből összeállított csapatát. A kutatás a klubok által kifizetett és vállalt átigazolási díjakat – beleértve a bónuszokat és a kölcsönszerződések díjait is – vette számításba.

A lista élén a Chelsea áll, amely eddig összesen 1,314 milliárd eurót költött jelenlegi keretére. A londoni klub legdrágább igazolása Moisés Caicedo volt, akiért 134 millió eurót fizetett, ez a teljes összeg 10 százalékát teszi ki.

A dobogón két másik angol óriás követi a Chelsea-t: a Manchester City 1,128 milliárd, a Manchester United pedig 1,071 milliárd eurós befektetéssel. Nem sokkal mögöttük a Liverpool (1,065 milliárd) és az Arsenal (1,001 milliárd) zárja az angol dominanciát.

Anglián kívül egyetlen klub sem érte el az egymilliárdos határt. A legtöbbet a Bajnokok Ligája-címvédő Paris Saint-Germain költötte, 873 millió euróval a hetedik helyen áll, közvetlenül a Real Madrid előtt. Európán kívül a szaúdi Al-Hilal a legjelentősebb befektető, amely 451 millió eurós keretével a 19. helyen szerepel.

Az adatok szerint tavalyhoz képest jelentős emelkedés történt: a tíz legtöbbet költő klub jelenlegi kereteire fordított összeg 15 százalékkal nőtt, 8,44 milliárdról 9,67 milliárd euróra. A teljes 100-as lista esetében a növekedés 12 százalék, azaz 26,23 milliárdról 29,42 milliárd euróra emelkedett.

 

Chelsea CIES Ligue 1 Bundesliga Serie A átigazolás Premier League La Liga
Legfrissebb hírek

Kozma István: Szoboszlaiék nem véletlenül a magyar gyerekek kedvencei

Légiósok
1 órája

Az Inter és a Milan megvette a San Sirót, felújítás 2031-ig

Olasz labdarúgás
3 órája

A Bayern volna a BL Hoffenheimje?

Bajnokok Ligája
4 órája

Orbán elmondta, mit gondol arról, hogy már nem ő a lipcseiek csapatkapitánya

Német labdarúgás
9 órája

A Getafét is a Johan Cruyff Stadionban fogadja a Barcelona

Spanyol labdarúgás
Tegnap, 15:39

Az Espanyol emberhátrányban, tizenegyesgóllal verte meg a Mallorcát

Spanyol labdarúgás
2025.09.15. 23:01

Serie A: Nico Paz betalált, de a ráadásban pontokat buktak Fabregasék

Olasz labdarúgás
2025.09.15. 22:53

Serie A: Vardy bemutatkozott, a Cremonese veretlen maradt

Olasz labdarúgás
2025.09.15. 20:38
Ezek is érdekelhetik