A CIES kutatása szerint az NB I a fiataloknak legtöbb lehetőséget adó ligák között

A CIES a naptári év adataiból számolt, tehát a 2025. január 1. és a november 19. közötti időszakban vizsgálta a világ ötven bajnokságát. A rangsor megmutatja, az adott ország válogatottjában is számításba vehető U21-es futballisták játékperceit vizsgálja a 2025-ös naptári évben.

A lista élén az ausztrál bajnokság szerepel az élen 17.7 százalékkal, míg a msáodik a szerb Szuperliga 15.7-cal, a képzeletbeli dobogó harmadik fokára a dán bajnokság került. A magyar NB I a negyedik 11.6 százalékkal, klubonként átlagosan hat U21-es játékos lépett pályára, összesen 92 magyar fiatal lépett pályára idén, akik 50 016 percet töltöttek a pályán. A magyar bajnokság előkelő helyezése szerepet játszik a nyáron bevezetett fiatalszabály is, amely fél év alatt is alaposan megnövelte a magyar játékosok kapta lehetőséget.

Az elitbajnokságok közül a francia élvonal emelkedik ki, a Ligue 1 összes játékos számában (154 ) és játszott percben (77 718) is negyedik az összesített rangsorban, míg a százalékos listán a 17.